Clara Urteaga asume la presidencia del Tribunal Fiscal por designación del Ejecutivo

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Clara Rossana Urteaga Goldstein como nueva presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Resolución Suprema N.° 028-2026-EF, publicada en el diario oficial 'El Peruano'.

Con esta decisión, la abogada asumirá la conducción de la entidad encargada de resolver, en última instancia administrativa, las controversias entre los contribuyentes y las administraciones tributarias del país, en reemplazo de Luisa Ysila Castillo Soto.

Nombramiento oficial

La resolución establece el fin del encargo provisional de la presidencia del Tribunal Fiscal y dispone la incorporación de Urteaga Goldstein como titular del organismo.

La norma fue refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y lleva la firma de la presidenta de la República, consolidando el cambio en una de las principales instancias técnicas del sector económico.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas

Rol estratégico

El Tribunal Fiscal constituye la máxima instancia administrativa del país en asuntos tributarios y aduaneros. Entre sus funciones destaca la resolución de apelaciones presentadas por ciudadanos y empresas frente a decisiones adoptadas por entidades como la SUNAT.

Experiencia técnica

Clara Rossana Urteaga Goldstein cuenta con una amplia trayectoria en derecho tributario y administración pública. A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades vinculadas a la gestión jurídica y fiscal.

Clara Urtega cuenta con experiencia en derecho tributario y administración pública

Su designación busca fortalecer el funcionamiento del Tribunal Fiscal, una institución clave para brindar predictibilidad, resolver conflictos entre la administración y los contribuyentes, y contribuir a la confianza en el sistema tributario peruano.