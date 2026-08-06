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Cambios en el MEF

Clara Urteaga asume la presidencia del Tribunal Fiscal por designación del Ejecutivo

La especialista en derecho tributario y administración pública liderará la última instancia administrativa en materia tributaria y aduanera tras una resolución oficial del Gobierno.

Clara Rossana Urteaga Goldstein en la nueva presidenta del TF del MEF
Clara Rossana Urteaga Goldstein en la nueva presidenta del TF del MEF (Composición: Exitosa)

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 06/08/2026

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El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento de Clara Rossana Urteaga Goldstein como nueva presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Resolución Suprema N.° 028-2026-EF, publicada en el diario oficial 'El Peruano'.

Con esta decisión, la abogada asumirá la conducción de la entidad encargada de resolver, en última instancia administrativa, las controversias entre los contribuyentes y las administraciones tributarias del país, en reemplazo de Luisa Ysila Castillo Soto. 

Nombramiento oficial

La resolución establece el fin del encargo provisional de la presidencia del Tribunal Fiscal y dispone la incorporación de Urteaga Goldstein como titular del organismo.

La norma fue refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y lleva la firma de la presidenta de la República, consolidando el cambio en una de las principales instancias técnicas del sector económico. 

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Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas

Rol estratégico

El Tribunal Fiscal constituye la máxima instancia administrativa del país en asuntos tributarios y aduaneros. Entre sus funciones destaca la resolución de apelaciones presentadas por ciudadanos y empresas frente a decisiones adoptadas por entidades como la SUNAT.

Experiencia técnica

Clara Rossana Urteaga Goldstein cuenta con una amplia trayectoria en derecho tributario y administración pública. A lo largo de su carrera ha ocupado responsabilidades vinculadas a la gestión jurídica y fiscal.

Carla Urtega cuenta con experiencia en derecho tributario y administración pública
Clara Urtega cuenta con experiencia en derecho tributario y administración pública

Su designación busca fortalecer el funcionamiento del Tribunal Fiscal, una institución clave para brindar predictibilidad, resolver conflictos entre la administración y los contribuyentes, y contribuir a la confianza en el sistema tributario peruano. 

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