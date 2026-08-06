Gobierno de Keiko Fujimori designa a César Luna Victoria León como nuevo jefe de la Sunat

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori designó a César Luna Victoria como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a través de la Resolución Suprema Nº 027-2026-EF.

El Ejecutivo designa al nuevo jefe de la Sunat

La citada medida del Poder Ejecutivo se oficializó este jueves, 6 de agosto, a través de la Resolución Suprema Nº 027-2026-EF, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano con la se oficializa a César Alfonso Luna Victoria León como nuevo superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Ello, de acuerdo al artículo de la Ley N° 29816 Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, la cual establece que el Superintendente Nacional es designado por el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del Ministro de Economía y Finanzas, mediante Resolución Suprema.

Cabe señalar que en este mismo dispositivo legal se acepta la renuncia que formuló Javier Eduardo Franco Castillo como superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, "dándosele las gracias por los servicios prestados".

Hay que mencionar que, el citado documento lleva la autógrafa de la presidenta de la república, Keiko Fujimori y del ministro de Econicmía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.

Luna Victoria León contará con la misión de liderar de manera óptima una entidad que desempeña un papel importante en el financiamiento del Estado al administrar los principales tributos internos y supervisar las operaciones aduaneras.

Además, por tal razón, el cambio en su autoridad es seguido de cerca por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el sector empresarial y los gremios de contribuyentes.

El perfil de César Luna Victoria

César Luna Victoria es abogado especializado en Derecho Tributario, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector público y privado. Además, ha ejercido la docencia universitaria y se ha desempeñado como consultor en temas tributarios y regulatorios.

Entre los años 1999 y 2000 fue titular en la cartera ministerial de Pesquería. En tanto, formó parte de organismos vinculados a la promoción de inversiones y la integración económica. Su experiencia en materia fiscal y tributaria fue uno de los factores que respaldaron su elección como nuevo jefe de la Sunat.

A través de de la Resolución Suprema Nº 027-2026-EF, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo designó como nuevo jefe de jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a César Alfonso Luna Victoria León tras aceptar la denuncia del superintendente Javier Eduardo Franco Castillo.