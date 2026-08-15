Economía peruana se desacelera por segundo mes consecutivo y crece 1.75% en junio, según el INEI

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La economía peruana registró un crecimiento de 1.75% en junio de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado confirma una tendencia a la baja por segundo mes consecutivo, luego de que la actividad productiva mostrara expansiones de 2.18% en mayo y 3.81% en abril.

Construcción y comercio sostuvieron la actividad económica en junio

A pesar de este desaceleramiento en el ritmo mensual, el balance general del primer semestre del año refleja un avance acumulado de 3.05% entre enero y junio de 2026. Asimismo, la tasa anualizada registrada entre julio de 2025 y junio de 2026 alcanzó un incremento de 3.33% a nivel nacional.

El dinamismo del sector Construcción se consolidó como el principal motor de la producción nacional en el sexto mes del año. Esta actividad registró un importante repunte de 9.04%, impulsada por el avance de obras públicas e inversiones privadas en infraestructura a nivel regional y departamental.

Por su parte, el sector Comercio exhibió un desempeño favorable al expandirse 7.81% en comparación con junio del 2025. El intercambio mercantil y la demanda interna continuaron mostrando señales de firmeza tanto en el canal mayorista como en el minorista durante este periodo.

En el primer semestre entre enero y junio del 2026, la actividad productiva del país aumentó en 3.05%. Fuente: INEI.

El grupo de rubros agrupados en la categoría de 'Otros servicios' también aportó de manera positiva al indicador general. Este segmento experimentó una variación ascendente de 5.45% durante junio de 2026, lo que ayudó a atenuar el impacto del repliegue de los sectores extractivos.

Fuertes caídas en pesca y agropecuario frenaron el avance del PBI

En la otra cara de la moneda, el sector Pesca sufrió la contracción más severa del mes con una caída interanual de -51.94%. Factores climáticos y vedas temporales impactaron de forma directa en las capturas de especies marinas y en el abastecimiento para procesamiento industrial.

Las actividades primarias también registraron balances negativos significativos. El sector Agropecuario se redujo un -8.12%, mientras que la Minería e Hidrocarburos cayó en -2.18%, mermando la contribución tradicional de estos rubros a las cuentas del Estado.

El PBI se vio afectado sobre todo por la caída de los sectores como Agropecuario, Minería y el sector Pesca. Fuente INEI.

Finalmente, la industria manufacturera cerró el mes con una tasa negativa de -6.19%. La combinación del repliegue fabril con las caídas en las ramas extractivas primarias terminó imponiendo un freno considerable al PBI global del mes de junio.

Frente a estas cifras oficiales del INEI, las expectativas oficiales para el cierre del ejercicio fiscal se mantienen optimistas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene sus proyecciones macroeconómicas e prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano logrará una expansión de 3.5% al finalizar el año.