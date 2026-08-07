MEF advierte a evasores de impuestos: "Pónganse al día y declaren sus ingresos, si no lo hacen van a enfrentar todo el peso de la Ley"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Elmer Cuba, titular del ministerio de Economía y FInanzas advirtió a los evasores de impuestos y les pidió regularizar sus declaraciones de ingresos. Señaló que quienes incumplan deberán enfrentar las sanciones establecidas por la ley.

Alta evasión tributaria

Elmer Cuba afirmó que la evasión del IGV y del impuesto a la renta en Perú es considerable, aunque destacó los sólidos indicadores macroeconómicos del país.

"Con respecto al incumplimiento tributario del IGV y de renta en Perú son demasiado altos. Está muy por encima del promedio de evasión de América Latina y el Caribe, que tampoco es la mejor zonza donde se cobran impuestos. Perú no es peor que el promedio regional. Así como tenemos los mejores índices macroeconómicos, monetario y fiscal, es lo mismo por el lado de evasión", señaló.

Ministro de Economía, Elmer Cuba, solicita regularizarse a evasores de impuestos

Sanciones por evasión fiscal

Elmer Cuba convocó a ciudadanos y empresas a regularizar sus obligaciones tributarias, advirtiendo sanciones para quienes continúen evadiendo impuestos.

"A las personas naturales, por favor, pónganse al día y declaren sus ingresos, si no lo hacen van a enfrentar el peso de la Ley. Igual ocurre con las empresas medianas que tienen doble contabilidad y vienen evadiendo IGV y renta. Adecúense porque el Perú lo necesita, no les estamos cambiando las tazas, les estamos diciendo que paguen", enfatizó.

Elmer Cuba, titular del ministerio de Economía y Finanzas, lanzó una advertencia a los contribuyentes que evaden impuestos y los exhortó a ponerse al día con sus declaraciones de ingresos. Además, precisó que quienes mantengan estas prácticas estarán sujetos a las sanciones contempladas en la normativa vigente.