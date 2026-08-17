Julio Velarde advierte que el Perú debe ser "menos clientelista" para crecer económicamente

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que el país ha perdido el ritmo de crecimiento económico que encabezó en años anteriores en la región. Ante este panorama, la máxima autoridad monetaria enfatizó la necesidad urgente de reducir el clientelismo e impulsar la meritocracia en la administración pública para reactivar el desarrollo nacional.

Velarde resalta la institucionalidad y meritocracia en la función pública

Durante su discurso tras recibir el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Velarde exhortó a diversos sectores a transformar la gestión estatal. El economista señaló que el desarrollo sostenible requiere construir un aparato público más técnico, transparente y profesional que privilegie las capacidades sobre los favores políticos.

En ese sentido, el titular del BCRP puso como referencia el modelo organizativo de la propia entidad bancaria estatal. Explicó que dicha institución ha consolidado su prestigio e independencia gracias a procesos competitivos de incorporación, evaluaciones constantes y ascensos basados estrictamente en el mérito profesional de sus colaboradores.

"Debemos contribuir todos para hacer que sea un país menos clientelista, más meritocrático", afirmó Velarde en su discurso al recibir el título de Doctor Honoris Causa.

Velarde remarcó que el Perú necesita replicar masivamente estas buenas prácticas en todo el servicio civil y la infraestructura gubernamental. Afirmó que fortalecer las instituciones y dotarlas de personal calificado es un requisito indispensable para generar confianza, eficiencia administrativa y sostener políticas públicas de largo plazo.

Pérdida de dinamismo regional y estabilidad macroeconómica

Al analizar la evolución económica reciente, el jefe del BCRP recordó que el Perú lideró durante años el crecimiento en Latinoamérica junto a Panamá y República Dominicana. Sin embargo, lamentó que en la última década el país quedara relegado de ese grupo de cabecera, mientras que las otras naciones mantuvieron un ritmo expansivo constante.

Como indicador del impacto de esta desaceleración, Velarde destacó el caso de República Dominicana, nación que superó al Perú en ingreso per cápita a pesar de haber registrado niveles inferiores en el pasado. El economista puntualizó que si bien la estabilidad macroeconómica conquistada es fundamental, por sí sola resulta insuficiente para garantizar un crecimiento sostenido.

Finalmente, el presidente del BCR contrastó el contexto actual con las severas crisis inflacionarias de las décadas de 1970 y 1980 que destruyeron el poder adquisitivo. Para evitar la repetición de esos escenarios desastrosos, resaltó la trascendencia de mantener la autonomía del Banco Central y sostener la prohibición constitucional de financiar directamente al Gobierno.