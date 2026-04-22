Demanda de amparo busca impedir nuevas elecciones en Lima para proteger los resultados de la primera vuelta

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este miércoles se presentó una demanda de amparo preventivo ante la Corte de Lima para evitar elecciones complementarias en Lima. Este recurso legal busca proteger el derecho a la igualdad de los electores frente a posibles decisiones que alteren la primera vuelta.

Argumentos legales contra la nulidad parcial

Los demandantes sostienen que realizar nuevos comicios solo en Lima generaría un trato privilegiado que rompe la unidad del sistema electoral peruano. Esta acción legal responde a las presiones políticas que buscan repetir la votación tras los problemas logísticos reportados el 12 de abril.

"Si en una elección general nacional ya celebrada, únicamente a los electores de Lima se les otorgará una nueva oportunidad de sufragar, se instauraría un tratamiento singular y privilegiado para una sola circunscripción, rompiéndose la igualdad estructural del sufragio entre ciudadanos", explica la demanda.

La defensa técnica argumenta que el amparo es la vía idónea para impedir un daño irreparable a los derechos políticos de la ciudadanía. La medida cautelar solicita que los organismos electorales se abstengan de materializar cualquier cronograma que fragmente la voluntad popular ya expresada.

Crisis institucional en los entes electorales

La demanda incluye un pronunciamiento de ex Defensores del Pueblo que advierten sobre la gravedad de los hechos vinculados al proceso electoral actual. La reciente renuncia del jefe de la ONPE y la acefalía institucional complican la validez de cualquier nueva convocatoria extraordinaria.

"Cualquier medida que implique reabrir, fragmentar o alterar el acto electoral vulnera la igualdad del voto y la unidad del proceso, afectando gravemente la confianza pública", indica el oficio.

Según el documento judicial, no existen elementos que configuren dolo o fraude que comprometan la validez del proceso en su conjunto. Por ello, se exhorta al JNE a resolver las actas observadas con estricto apego a la ley, sin ceder ante presiones de agrupaciones.

Los ciudadanos exigen que el Poder Judicial actúe con celeridad para garantizar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica y libre del pueblo. Al proteger el marco temporal de la elección general, se evita una alteración extraordinaria que afectaría la legitimidad de las autoridades electas.

Es fundamental que se declare fundada la demanda para proteger el derecho de elegir libremente a los representantes sin discriminación territorial. La justicia debe asegurar que las elecciones complementarias en Lima no vulneren la igualdad del voto y se respeten los derechos políticos.

Este recurso judicial enfatiza que los organismos del sistema electoral deben limitarse a fiscalizar la legalidad del sufragio sin exceder sus facultades constitucionales. Al detener cualquier intento de votación focalizada, se previene que intereses particulares modifiquen la composición del Congreso y el Ejecutivo nacional.