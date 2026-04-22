Roberto Sánchez rechaza que se discuta pedido de elecciones complementarias: "No lo vamos a tolerar"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se manifestó en contra de la propuesta de convocar a unas elecciones complementarias, como solicita Rafael López Aliaga amparado en las irregularidades que se registraron durante el desarrollo de la jornada electoral.

La declaración de Roberto Sánchez, quien ya ha iniciado su campaña de cara a la segunda vuelta, se da en medio de informaciones no confirmadas de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría discutir el pedido de nuevas elecciones y tener un veredicto.

"Hoy, en medio de todo ello, el Jurado Nacional de Elecciones pretende evaluar las elecciones complementarias desconociendo el derecho del voto de la regiones. Eso no lo vamos a tolerar", dijo ante la prensa.

#Perú Ante el posible debate del Jurado Nacional de Elecciones de una posible elección complementaria, el candidato presidencial Roberto Sánchez llamó a los pueblos del ande peruano a salir a las calles para defender el voto.@teleSURtv pic.twitter.com/cPSwh6cFy2 — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) April 22, 2026

Roberto Sánchez llama a sus electores a movilizarse

Ante el posible debate del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de una posible elección complementaria, el candidato de Juntos por el Perú convocó a sus electores a salir a las calles para defender el voto ciudadano y expresar su rechazo.

"Llamamos a las fuerzas patrióticas y democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilice a defender la voluntad democrática, el voto popular y llamar a la comunidad internacional para que puedan preservar los estándares de un proceso democrático y transparente"

En su presencia en Cajamarca, Roberto Sánchez también expresó su preocupación de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya aceptado la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, contradiciendo la normativa electoral vigente y poniendo en riesgo el curso de los comicios.

Como se recuerda, Sánchez se encuentra en segundo lugar en el conteo oficial de votos, con un12,01%. Seguido a él se encuentra Rafael López Aliaga, con 11.91%, principal candidato que impulsa la narrativa de un supuesto fraude electoral.

ONPE estima que este viernes culminarían con actas procesadas

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, estimó que este viernes 24 de abril culminarían con el conteo de actas procesadas de las elecciones 2026. Estas son aquellas que se registran en el sistema de cómputo electoral y difieren de las actas computadas, que refiere a aquellas cuyos votos han sido contabilizados.

"Tenemos una fecha probable de cerrar este viernes los resultados presidenciales, con las actas procesadas, que es diferente a las actas computadas. Luego viene el trabajo en primera instancia de los JEE y si hubiera una impugnación o apelación en segunda instancia en el JNE", expresó.

Mientras el conteo de votos continúa, la disputa por el pase a segunda vuelta continúa. En este contexto, el candidato Roberto Sánchez rechazó que se discuta el desarrollo de unas elecciones complementarias.