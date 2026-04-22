José Balcázar cesó a Carlos Díaz como ministro de Defensa tras postergación de compra de aviones F-16 a EE.UU.

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de José María Balcázar vuelve a enfrentar una crisis en medio de los cuestionamientos por la postergación en la compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos. Esta vez, el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, fue removido del cargo por el propio jefe de Estado sobre las primeras horas de este miércoles 22 de abril.

José María Balcázar cesó del cargo a Carlos Díaz Dañino

Minutos después de que se conociera sobre la renuncia de Carlos Díaz Dañino como ministro de Defensa, Exitosa tuvo acceso a un documento emitido desde el despacho de José María Balcázar donde cesa del cargo al extitular del Mindef.

Según el escrito firmado por el mandatario, la Constitución Política le da la facultad de nombrar y remover a cualquier ministro de Estado de acuerdo a sus intereses. Por ello, reveló que fue necesario removerlo del cargo en medio de los cuestionamientos que se dieron por la frustrada compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos.

Esto quiere decir que fue el propio José María Balcázar quien removió de su puesto a Carlos Díaz Dañino por la diferencias existentes respecto a la postura tomada por el Ejecutivo sobre la adquisición de las naves caza para reforzar la flota militar peruana.

Por frustrada compra de aviones F-16 a EE.UU.

En primer lugar, el titular del Mindef publicó su carta de renuncia dirigida al despacho del presidente de la República indicando que la decisión se debe exclusivamente a la postura tomada por el Ejecutivo de dejar en pausa la adquisición de estas naves al gobierno norteamericano.

Carlos Díaz Dañino dejó en claro sus diferencias sustanciales con esta decisión ya que podría generar graves consecuencias al país al incumplir los plazos ya establecidos. A su vez, dejó en claro que durante este periodo trató de actuar con total compromiso y dedicación, especialmente para fortalecer la seguridad nacional.

En esa misma línea, el extitular de Defensa indicó que todas las acciones tomadas por su despacho fueron debidamente comunicadas al jefe de Estado tal como lo indica la ley. Por ello, aseguró que el proceso de compra se dio dentro del marco constitucional y legal vigente.

Es importante precisar que Díaz Dañino ocupaba este cargo desde el pasado 17 de marzo cuando juró al mando del premier Luis Arroyo.

En resumen, Carlos Díaz Dañino dejó el cargo de ministro de Defensa en medio de los cuestionamientos por la frustrada compra de aviones F-16 al gobierno norteamericano.