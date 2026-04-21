Juntos por el Perú buscará alianza con partidos de izquierda para eventual segunda vuelta con Fujimori

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La incertidumbre por los resultados de la primera vuelta mantiene abiertas las negociaciones políticas. En este contexto, Juntos por el Perú (JP) ya proyecta escenarios de segunda vuelta y busca consolidar un bloque de izquierda que respalde la candidatura de Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori.

La estrategia de Duberlí Rodríguez

En entrevista para Exitosa, el abogado de JP, Duberlí Rodríguez, explicó que el objetivo es articular un frente amplio que evite el triunfo de sectores ultraderechistas.

"Lo que se trata es de armar un frente para impedir el triunfo de sectores ultraderechistas, sobre todo los encabezados por el fujimorismo y, últimamente, por el señor López Aliaga", afirmó.

Rodríguez destacó que desde su afiliación en el partido Venceremos, liderado por Ronald Atencio, se ha sumado al equipo legal de JP para defender el voto popular hasta finalizar el conteo de los votos.

"Formalmente aún no está convocada una segunda vuelta, pero ante el eventual caso que se dé entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, Venceremos respaldará la candidatura", aseguró.

El frente incluiría organizaciones como Nuevo Perú de Verónika Mendoza, Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo, además de partidos no inscritos como Unidad Popular. Asimismo, Rodríguez adelantó que tras un encuentro con Sánchez se sumarían agrupaciones como Obras de Ricardo Belmont y el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado de Juntos por el Perú, Duberlí Rodríguez, manifestó que es difícil que el resultado se altere y López Aliaga supere a Roberto Sánchez. Indicó que en las zonas donde las actas son observadas, gana el candidato... pic.twitter.com/vKjtp1ugo7 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2026

Críticas al JNE

Rodríguez también se refirió a la situación institucional tras la renuncia de Piero Corvetto en la ONPE y cuestionó al presidente del JNE, Roberto Burneo. Recordó que bajo su gestión se impidió la participación de tres partidos en las elecciones generales —Unidad Popular, APU de Aníbal Torres y RUNA de Ciro Gálvez— pese a que, según él, cumplían con los requisitos legales.

"Yo no tengo mucha simpatía por el señor Burneo porque él impidió que tres partidos no pudiéramos participar de las Elecciones Generales", señaló.

El abogado adelantó que existe la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el JNE por desacato a una sentencia judicial, además de una demanda por indemnización, aunque aclaró que estos temas quedarán en segundo plano hasta después de los comicios.

La propuesta de JP refleja la intención de consolidar un bloque opositor al fujimorismo en un eventual balotaje. Más allá de las críticas institucionales, el eje central es la defensa del voto popular y la articulación de alianzas que permitan enfrentar a Keiko Fujimori en junio.

El reto será mantener cohesión entre partidos de izquierda y otras fuerzas políticas con agendas diversas, pero con el objetivo común de impedir el avance de sectores identificados con la ultraderecha.