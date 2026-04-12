Elecciones 2026: Conoce qué documentos no sirven para acreditar tu identidad en tu mesa de sufragio

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril se celebran en Perú las elecciones generales en donde millones de ciudadanos acudirán a las urnas para escoger al próximo presidente, miembros del Congreso (diputados y senadores) y representantes ante el Parlamento Andino.

Sin embargo, así como aún persisten dudas sobre el desarrollo de la jornada electoral y cómo emitir tu voto correctamente para que no sea considerado inválido, ciudadanos se preguntan qué documentos están permitidos para identificarse ante la mesa de sufragio.

¿Qué documentos no están permitidos para identificarse?

Las autoridades electorales establecen de manera clara y precisa que el único documento permitido para identificarse y ejercer tu derecho al voto es el documento nacional de identidad (DNI), ya sea en el formato electrónico, azul o amarillo para aquellos jóvenes que cumplieron la mayoría de edad hasta antes de esta fecha.

Si bien para esta jornada electoral se ha dispuesto que los ciudadanos puedan sufragar con el DNI vencido, no está permitido ninguna otra forma de identificación. En ese sentido, queda excluido por completo el uso de pasaporte, partida de nacimiento, constancias y fotocopias de DNI.

Otros documentos suplementarios que son excluidos son los carnets de trabajo, licencias de conducir, credenciales institucionales o el certificado de inscripción (C4), que aunque acredita la existencia en el Registro único de Personas Naturales, no reemplaza las funciones del DNI.

Cabe precisar además que aquellos ciudadanos que sean sorprendidos cometiendo la infracción de suplantar la identidad de otra persona personas podrán recibir una condena de entre 1 a 4 años.

Miembros de mesa recibirán S/165

Según los organismos electorales, el pago por cumplir el rol de miembro de mesa en estos comicios será de S/165 por jornada . En caso de que se realice una segunda vuelta, los ciudadanos comprometidos podrían percibir un segundo pago por la misma cifra.

Cabe destacar que es obligatorio que los miembros permanezcan presentes durante toda la jornada electoral, cumpliendo sus funciones.(firma de actas y documentos, proceso de cierre y escrutinio).

En caso de no cumplir con su deber, el ciudadano deberá pagar una multa de S/275 , además de aquella que le corresponde por no sufragar, la cual varía dependiendo de tu clasificación socioeconómica.

En conclusión, la exigencia de identificarse con el DNI ante la mesa de sufragio responde a la necesidad de garantizar transparencia y autenticidad del proceso del electoral.