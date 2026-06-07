ONPE: 100% de los locales de votación a nivel nacional ya cuentan con el material electoral

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El material electoral ya se encuentra distribuido en su totalidad en los centros de sufragio del país. Según la ONPE para esta segunda elección presidencial del 7 de junio de 2026, el despliegue logístico alcanzó el 100 % de cobertura nacional, garantizando el inicio de la jornada de votación.

A las 11:08 p. m. del pasado sábado 06 de junio, con la llegada del material electoral al Centro Poblado de Wijint, jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Alto Amazonas, se completó la entrega a los 10,313 locales habilitados en el país para la jornada de este domingo.

#ONPEinforma | 📢 El 100 % de los locales de votación a nivel nacional ya cuenta con el material electoral que se utilizará para la segunda elección presidencial. pic.twitter.com/7Tn0UFM8n1 — ONPE (@ONPE_oficial) June 7, 2026

Primera mesa de sufragio quedó instalada a las 5:35 horas

El proceso de la Segunda Elección Presidencial 2026 arrancó oficialmente a las 5:35 horas de este domingo 7 de junio con la instalación de la primera mesa de sufragio, según reportó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Este hito logístico se dio en la región San Martín, específicamente en la mesa N.° 078946 de la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito y provincia de Bellavista.

Para esta histórica jornada electoral, la ONPE tiene como meta la apertura de un total de 90,223 mesas en el territorio nacional para atender a 26 114,619 votantes, mientras que en el extranjero se habilitarán 2,506 mesas que recibirán el sufragio de 1 194,172 peruanos en el exterior.

¡Arrancó la jornada electoral! 🗳️



👉🏼 A las 5:35 a. m., en la IE 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, en el distrito de Bellavista, región San Martín, se instaló la primera mesa de sufragio para la Segunda Elección Presidencial 2026.



¡Votar es tu poder de elegir! 🇵🇪#SEP2026 pic.twitter.com/ZLlktzf3cQ — ONPE (@ONPE_oficial) June 7, 2026

Se conservarán cédulas de sufragio

Tras la finalización del escrutinio en cada mesa de votación, se activa un riguroso protocolo de seguridad para la protección de los votos. Según la ONPE, los miembros de mesa deben entregar al coordinador de la mesa, el sobre debidamente lacrado que contiene las cédulas de sufragio ya contabilizadas.

Este material es derivado de inmediato al responsable del centro de acopio dentro del mismo local para su posterior traslado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), un despliegue que se realiza bajo un estricto resguardo policial.

Asimismo, en caso de que el Jurado Electoral Especial (JEE) solicite la revisión de las actas o cédulas de determinadas mesas, la jefatura de la ODPE está facultada para remitir la documentación requerida junto a un sobre de retorno en el mismo día, garantizando que todo el tránsito de las cédulas recontadas cuente con el acompañamiento permanente de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El sistema electoral busca blindar la transparencia del escrutinio, reduciendo al mínimo los márgenes de vulnerabilidad o manipulación del material electoral en el tránsito hacia el conteo oficial definitivo.