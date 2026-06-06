Asesinan a querido periodista: presunto sicario le disparó en plena vía pública

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El destacado comunicador y asesor de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, fue asesinado el sábado 6 de junio de 2026. El ataque ocurrió mientras descendía de su vehículo, siendo sorprendido por un sicario que le disparó repetidamente en una calle pública.

Detalles del ataque y trayectoria

El lamentable suceso tuvo lugar en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, un sector donde el periodista fue interceptado frente a sus familiares. El ataque fue directo y certero, terminando con la vida del comunicador quien contaba con un esquema de protección por amenazas previas.

Cristian Herrera se había consolidado como un referente del periodismo judicial en la región, colaborando con medios como el diario La Opinión. Su labor se enfocaba en la denuncia de la corrupción y el crimen organizado, tareas que lo habían convertido en un blanco vulnerable.

La trayectoria de Herrera estuvo marcada por el cubrimiento de temas de orden público en una zona fronteriza compleja. Sus informes constantes sobre las dinámicas criminales en el departamento de Norte de Santander lo posicionaron como una voz crítica contra las estructuras delictivas locales.

El comunicador combinaba su experiencia en prensa con su labor técnica en la Secretaría de Seguridad. Esta dualidad le permitió obtener información de primera mano sobre la situación de seguridad, siendo un puente clave para informar a la ciudadanía sobre los riesgos existentes actualmente.

Acciones de las autoridades y reacciones

La Fiscalía General de la Nación ha asumido la investigación para identificar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio. La Alcaldía de Cúcuta, por su parte, ha anunciado una recompensa de 100 millones de pesos por información verídica que permita capturar al asesino.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó contundentemente el asesinato, instando a las autoridades a garantizar la seguridad de los comunicadores. El gremio en Norte de Santander se encuentra en estado de alerta ante la persistente violencia contra la prensa local.

Las autoridades policiales han desplegado operativos especiales en el área metropolitana de Cúcuta para dar con el paradero de los autores del ataque. El despliegue incluye el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios claves para esclarecer los hechos ocurridos.

El gremio periodístico exige medidas de protección efectivas que trasciendan los protocolos básicos. La preocupación radica en la vulnerabilidad de quienes denuncian irregularidades en zonas dominadas por grupos armados, exigiendo garantías reales para el ejercicio de su profesión y la vida.