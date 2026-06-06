Influencers deciden interrumpir su embarazo al enterarse que el feto tenía Síndrome de Down

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La decisión del influencer estadounidense Jesse Ridgway, conocido en internet como McJuggerNuggets, ha desatado una intensa polémica en redes sociales. El creador de contenido reveló que él y su esposa, Ashley Ridgway, decidieron interrumpir su embarazo luego de que exámenes médicos confirmaran que el bebé tenía trisomía 21, condición genética más conocida como síndrome de Down. La noticia generó miles de comentarios y abrió un amplio debate entre sus seguidores.

Influencers genera polémica por interrumpir embarazo

La pareja había compartido con entusiasmo la noticia de que esperaba a su primer hijo. Durante los primeros meses del embarazo, ambos mostraron su felicidad por esta nueva etapa y planeaban seguir compartiendo detalles del proceso con su comunidad digital. Sin embargo, la situación cambió de manera inesperada cuando los resultados de una prueba genética alertaron sobre una alta probabilidad de que el bebé naciera con síndrome de Down.

Posteriormente, los médicos recomendaron realizar estudios adicionales para obtener un diagnóstico más preciso. Fue así como una amniocentesis confirmó la condición genética del feto. Según explicó Ridgway, recibir la noticia fue un momento difícil y lleno de incertidumbre. En un inicio, aseguró que estaba dispuesto a afrontar cualquier reto relacionado con la paternidad, pero decidió informarse más profundamente sobre las implicancias médicas de la condición.

El influencer señaló que, durante varias semanas, sostuvo conversaciones con especialistas, asesores genéticos, familiares y amigos cercanos. A través de ese proceso conoció las diferentes complicaciones de salud que pueden presentarse en personas con síndrome de Down, entre ellas problemas cardíacos congénitos, dificultades auditivas, trastornos visuales y retrasos en el desarrollo físico e intelectual. Toda esa información influyó de manera determinante en la decisión final de la pareja.

🇺🇸 El YouTuber Jesse Ridgway anuncia que él y su esposa decidieron abortar a su hijo al saber que nacería con Síndrome de Down.



El anuncio, compartido a través de sus plataformas oficiales, ha generado un intenso debate y división de opiniones en la comunidad de internet. pic.twitter.com/1uySeOCL2p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

Tras evaluar la situación y reflexionar sobre el futuro que le esperaba a su familia, Jesse y Ashley optaron por interrumpir el embarazo. El creador de contenido reconoció que se trató de una decisión extremadamente dolorosa y emocionalmente devastadora para ambos. También explicó que su esposa ya se sometió al procedimiento médico y que, aunque su recuperación física evoluciona favorablemente, el impacto emocional continúa siendo significativo.

Es así que, la revelación se viralizó rápidamente y provocó opiniones divididas en internet. Mientras numerosos usuarios expresaron comprensión y apoyo hacia la pareja, otros cuestionaron duramente la decisión.

Ridgway afirmó que recibió una gran cantidad de mensajes de odio e incluso amenazas de muerte. Ante la magnitud de la controversia, volvió a pronunciarse públicamente para pedir respeto por las decisiones personales y por el difícil proceso que atraviesa junto a su familia.