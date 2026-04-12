JNE realizó esta mañana el "campanazo" que dio inicio a la JORNADA ELECTORAL de hoy 12 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada electoral de las Elecciones Generales 2026 en Perú inició oficialmente con el tradicional "campanazo" liderado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, quien resaltó el carácter simbólico y la importancia de este acto para la democracia peruana.

"Este es un acto simbólico, pero muy significativo y que marca el inicio de esta jornada electoral y que va a servir como un 'campanazo' que llega a todos los oídos de los peruanos, a sus sentimientos y a ese gran compromiso y responsabilidad", indicó

El titular del organismo electoral también hizo un llamado a la ciudadanía para acudir a las urnas, subrayando que el proceso ya se venía desarrollando en el exterior.

"Queremos que este día sea una fiesta electoral, que el peruano vaya masivamente a las urnas como lo viene haciendo desde el día de ayer, 2 de la tarde, en que empezó esta jornada electoral en el país de Nueva Zelanda ya se han venido dando los inicios en diferentes ciudades del mundo", agregó.

Un proceso electoral de alta complejidad

Roberto Burneo advirtió que estos comicios representan un reto sin precedentes para el sistema electoral peruano, debido a su magnitud y características.

"Son las elecciones más complejas que ha administrado el sistema electoral en sus 95 años de existencia", afirmó.

En ese sentido, destacó que el JNE viene haciendo el monitoreo y la fiscalización de las elecciones generales (presidenciales, Congreso y Parlamento Andino) que hoy se desarrollarán en el Perú.

"Hemos hecho un gran esfuerzo institucional y como sistema para desplegar recursos logísticos, humanos y también mucha mística y compromiso en torno a estas elecciones", sostuvo.

Despliegue nacional para garantizar transparencia

Asímismo, Roberto Burneo informó que el personal del Jurado Nacional de Elecciones ya está desplegado en todos los rincones del país para garantizar un proceso electoral transparente.

"Son más de 50,000 miembros del Jurado Nacional de Elecciones desplegados y buscamos garantizar una fiscalización con las acciones previas y de control a nivel de cada uno de los centros de votación y mesas de sufragio", manifestó.

Asimismo, resaltó que este operativo representa un despliegue sin precedentes, orientado a asegurar la transparencia del proceso y el respeto a la voluntad popular.

Con el inicio oficial de la jornada electoral, el Perú se encamina a definir a sus nuevas autoridades en un proceso clave para la democracia. El llamado del JNE a la participación masiva y responsable refleja la importancia de estos comicios, en los que cada voto será determinante para el rumbo político del país en los próximos cinco años.