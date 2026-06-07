Segunda vuelta: MIMP brindará apoyo a adultos mayores y plantillas electorales en sistema Braille

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con el objetivo de garantizar una jornada electoral inclusiva durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció que brindará apoyo especializado a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que acudan a sufragar este domingo 7 de junio.

La medida se desarrollará en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y busca eliminar barreras que puedan dificultar el acceso a los locales de votación.

Programa Gratitud garantizará el voto seguro de adultos mayores en el país

Con el propósito de derribar barreras de movilidad y asegurar el derecho al sufragio en entornos concurridos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) activará un plan de asistencia personalizada durante la jornada electoral.

A través del Programa Nacional Gratitud, la entidad brindará acompañamiento técnico a 35 personas adultas mayores que residen en Centros de Atención Residencial (CAR) y Centros de Atención de Noche (CAN) en las regiones de Lima, Cusco y Huancavelica.

El equipo especializado de este programa se encargará de velar por la seguridad de los ciudadanos desde su traslado hacia los centros de votación hasta su permanencia en los establecimientos el tiempo que sea necesario para que completen su voto con total tranquilidad y orientación.

Este 7 de junio, nuestros servicios siguen atendiendo con normalidad para orientarte y acompañarte.

📞 Línea 100

💬 Chat 100

🏠 Centros Emergencia Mujer y Familia en comisarías. pic.twitter.com/Yg0nOysUra — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) June 6, 2026

Plantillas Braille y asistencia preferencial en los centros de sufragio

Con el objetivo de garantizar un proceso accesible, el MIMP informó que el Conadis gestionó la entrega anticipada de plantillas electorales en sistema Braille a la ONPE para su respectiva validación técnica.

Esta medida busca certificar que el material cumpla fielmente con los estándares requeridos para que las personas con discapacidad visual voten de forma independiente y correcta. En paralelo, el organismo electoral confirmó que todos los locales contarán con atención preferente y recordó que el horario de votación se extiende desde las 7:00 hasta las 17:00 horas.

Para sufragar, el único documento válido es el DNI, tanto en su versión azul como electrónico. Asimismo, el personal de la ONPE (identificado con chaleco azul) estará desplegado para orientar a los ciudadanos y acompañarlos hasta sus aulas si así lo solicitan.

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral incorpora a más de 204 mil ciudadanos con discapacidad a nivel nacional. Para ese grupo, la ONPE dispuso recursos orientados a facilitar la experiencia de votación, con señalización diferenciada, mecanismos de asistencia y adecuaciones destinadas a disminuir obstáculos de orientación o desplazamiento.