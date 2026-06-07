Roberto Sánchez y Juntos por el Perú acusan a Jorge Nieto de mentir sobre Antauro y Movadef

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Las recientes declaraciones de Jorge Nieto vinculando a Antauro Humala y Movadef a Juntos por el Perú ha desatado la reacción del partido político así como también la de Roberto Sánchez acusando al excandidato presidencial de mentir sobre ello.

Juntos por el Perú acusa a Jorge Nieto de mentir

Días atrás el líder del Partido del Buen Gobierno brindó una entrevista al programa de YouTube 'Brutalidad Política' en la que lanzó duras críticas contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, al afirmar que este "miente" al negar que su partido político tenga un vínculo con Movadef.

Además, de señalar que Antauro Humala "tiene una fracción parlamentaria de 10 o 12 miembros" en Juntos por el Perú. Dichas expresiones no fueron para nada bien tomadas en el entorno del partido político ni por el candidato presidencial por lo que a través de sus canales oficiales publicaron un video en el que le responden a Nieto Montesinos y lo califican de "mentiroso".

"Jorge Nieto ha lanzado una afirmación grave y falsa contra Juntos por el Perú. Ha dicho que 10 o 12 diputados humalistas habrían ganado por nuestra organización política. Eso no es cierto, si el señor Nieto tiene nombres que los presente, si tiene pruebas que la muestre. La política no puede construirse sobre rumores", se oye expresar en el audiovisual.

Por el contrario, la organización política descartó por completo tener algún tipo de vínculo con el líder etnocacerista, por el contarrio, subraya que "tiene una candidatura propia" y "una bancada elegida por el voto ciudadano" así como también "una propuesta clara para el país".

Asimismo, lanzaron la interrogante: "¿No será acaso que Jorge Nieto se pasó al bando del fujimorismo?". También, JP aseguró que el tío del excandidato presidencial, Vladimiro Montesinos lo hizo agregado cultural en México en el Gobierno de Alberto Fujimori. "Basta del juego sucio, el Perú merece propuestas claras no mentiras malintencionadas", agrega.

Zunini, Durand y Guerra García se pronuncian

Como se mencionaba anteriormente, lo manifestado por Jorge Nieto ha ocasionado que las personas ligadas a Juntos por el Perú se pronuncien. Tal es el caso de Ernesto Zunini, Secretario General de partido político quien mediante sus redes sociales expresó: "Señor Joge Nieto cuando cuando la democracia está en peligro ser honesto no es una opción, es un deber".

Ernesto Zunini se refiere a Jorge Nieto

A él se sumó Gustavo Guerra García, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, que rotundamente que afirmó que "no existe una bancada antaurista ni hay terroristas en la bancada de JP" y lo acusó de "difamación".

Por su parte, Anahí Durand, candidata al senado de Juntos por el Perú, señaló que Nieto Montesinos miente al asegurar que hay una bancada antaurista y una alianza con Movadef. "Con ello beneficia a la señora del Kaos y lo sabe", enfatizó en referencia que el excandidato presidencial, en su opinión, está colaborando con Keiko Fujimori.

Publicación de Anahí Durand

Luego de que Jorge Nieto afirme que exista una bancada relacionada a Antauro Humala y haya un vínculo con Movadef en Juntos por el Perú, el partido político y Roberto Sánchez acusaron al excandidato presidencial de mentir.