Keiko Fujimori sostuvo reunión con personeros de Fuerza Popular en Villa El Salvador previo al inicio de la segunda vuelta

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Desde tempranas horas de este domingo, 7 de junio, la candidata presidencial Keiko Fujimori sostuvo una reunión con personeros de Fuerza Popular en el distrito de Villa El Salvador previo al inicio de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

Keiko Fujimori se reúne con personeros en Villa El Salvador

Al promediar las 5 y 41 a.m. la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi llegó a su local de personeros en el citado distrito de Lima Sur. Hasta tal punto acudió resguardada a bordo de su camioneta de color rojo con el que siempre se suele movilizar.

De acuerdo a las imágenes registradas por nuestro medio, ella vestía de blanco, pantalón jean y portaba una gorra. Estuvo acompañada de su jefe de personeros, Luis Dyer. Allí saludó a cada uno de los voluntarios y militantes que se encontraban en el local partidario.

Su presencia en dicho lugar correspondió para realizar la verificación del avance de la inscripción y la cobertura de mesas de sufragio en esta Segunda Elección Presidencial 2026.

En su primer actividad del día, la lideresa de Fuerza Popular hizo un recorrido por las áreas de registro y dialogó con los responsables de los centros de votación a fin de poder resguardar el conteo de votos en mesas a nivel nacional.

Además de conocer a aquellas personas que se han sumado como personeros. Recordemos que, la expectiva del partido político era alcanzar 100 mil personeros a nivel nacional.

La aspirante a la Presidencia del Perú verificó listados de distribución y a su vez la asignación de representantes por instituciones educativas. Mientras que, el personal encargado registró y confirmó ubicaciones en los centros de votación.

#keikofujimori #segundavueltaelectoral ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó su primera actividad en el marco de la Segunda Vuelta Electoral de este domingo 7 de junio. Fujimori llegó hacia el local de personeros de Lima Sur en el distrito de Villa El Salvador junto a su jefe de personeros, Luis Dyer. Según indicaron cuentan con más de 95 mil personeros a nivel nacional. #Exitosanoticias

Keiko Fujimori realiza breve declaración a la prensa

La canddata presidencial de Fuerza Popular señaló que junto al jefe de personeros del partido Luis Dyer, decidieron acudir temprano al local partidario de Villa El Salvador para agradecer a los personeros que se vienen desplegando en todo el país en esta jornada de segunda vuelta electoral, hoy 7 de junio.

"Hemos podido conversar con varios de los responsables de centros de votación, por ejemplo, aquí en Villa El Salvador van a haber 66 y vamos a tener cerca de 1060 personeros (...) agradecemos a todos los voluntarios que se inscribieron, casi todos han logrado la capacitación. Valoramos el esfuerzo y tiempo que le están dedicando", expresó.

En tanto, Dyer reveló que superaron los 95 mil personeros a nivel nacional y que el despliegue de estos se realizó desde las 3:00 a.m. por lo que resaltó que se encuentran "felices".

Como primera actvidad en el día en que se desarrolla la segunda vuelta electoral 2026, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegó a su local de personeros en Villa El Salvador para recorrer áreas de registro, realizar la verificación del avance de la inscripción y la cobertura de mesas de sufragio.