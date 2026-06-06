Hallan cadáver calcinado con impactos de bala en descampado de Comas: PNP investiga caso

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El hallazgo de un cuerpo sin vida en un descampado de Comas ha generado gran conmoción entre los residentes del asentamiento humano La Libertad. El cadáver, que presenta impactos de bala y quemaduras severas, fue descubierto esta mañana por vecinos que transitaban cerca de la avenida Puno.

El descubrimiento del cuerpo

Las autoridades policiales han acordonado el perímetro para iniciar las diligencias de ley correspondientes. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los restos pertenecen a un hombre de aproximadamente 30 años. La zona es conocida por ser un área donde frecuentemente se arrojan desperdicios, facilitando el abandono de cuerpos.

Los peritos de criminalística ya trabajan en la identificación del hombre y en la búsqueda de evidencias balísticas que permitan esclarecer el móvil del asesinato. Por ahora, el caso ha sido derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas, quienes lideran las labores de campo.

Los agentes han solicitado la revisión de cámaras de seguridad instaladas en las calles aledañas para identificar los vehículos utilizados durante la madrugada. El objetivo es determinar la ruta de escape de los sujetos responsables de este brutal asesinato que ha alarmado a toda la comunidad.

La falta de iluminación en el sector de la avenida Puno complica la labor de los investigadores, quienes buscan testimonios clave. Los vecinos exigen patrullajes constantes para evitar que estos descampados se sigan convirtiendo en cementerios clandestinos para las organizaciones criminales que operan en esta jurisdicción.

Inseguridad en Lima Norte

Este nuevo acto de violencia extrema se suma a una serie de incidentes policiales ocurridos recientemente en Lima. La población exige mayor presencia policial ante el incremento de asesinatos que utilizan métodos de tortura y posterior calcinamiento para eliminar cualquier rastro de los autores.

Es importante mencionar que este suceso en Comas no debe confundirse con otros eventos reportados en Pachacámac o el Metropolitano. La inseguridad ciudadana en el distrito preocupa a los vecinos, quienes urgen medidas más drásticas para detener esta ola de criminalidad que azota a la ciudad.

El cuerpo fue levantado por las autoridades.

El hallazgo de este cadáver confirma la peligrosidad de las bandas criminales que operan con total impunidad en diversos sectores de Lima Norte. Los investigadores analizan si el crimen guarda relación con ajustes de cuentas o actividades ligadas a organizaciones delictivas que controlan zonas descampadas.

Las bandas delictivas estarían utilizando estas áreas desoladas para realizar ejecuciones sumarias. Esta modalidad preocupa a las autoridades debido a la saña empleada contra las víctimas, buscando generar terror en la población local y marcando su territorio frente a otras organizaciones delictivas rivales existentes.