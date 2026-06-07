Fiel hasta el final: perrito acompaña a su dueño tras quedarse como miembro de mesa

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Durante el desarrollo de la elecciones presidenciales en la segunda vuelta, un hecho en un centro de votación no ha pasado desapercibido ya que ante la falta de personas que sean miembros de mesa en la N° 036409 , un ciudadano de la fila tomo el cargo junto a su mascota que se trataba de un perrito que, dadas las circunstancias se tuvo que quedar acompañando a su dueño.

Perrito acompaño a ciudadano a ser miembro de mesa

Ante las cámaras de Latina, el señor identificado como William acudió a su local de votación junto a su mascota en las instalaciones de la Universidad San Marcos y al ver la necesidad de miembros de mesa en su espacio de sufragio, tomó la decisión de quedarse y asumir el cargo para avanzar con el desarrollo de la jornada electoral. En ese sentido, un hecho fuera de lo común es que permanecerá todo el proceso con su perrita de nombre 'Maya'.

Perrito acompaña a su dueño para que cumpla con la responsabilidad de ser miembro de mesa

Provisiones en caso de quedarse como miembro de mesa

A modo de prevención, el ciudadano designado para ser miembro de mesa llevó algunos artículos para su mascota en caso le tocaba quedarse como voluntario. Siguiendo esa línea, el señor contó que le había llevado agua, un plato de comida, croquetas y pollo sancochado, afirmando "es una hija más" al referir su preocupación de pasar todo el día con su perrito en el establecimiento.

En ese sentido, el señor William que se quedó con su mascota a cumplir con esta labor como una autoridad en su mesa de votación en la Universidad San Marcos ubicada en el distrito de Lima. El actuar de este ciudadano habría estado basado no en la falta de material de la ONPE, como en la primera vuelta, sino en la escaces de personas en las mesas de votación, un aspecto importante y diferenciado.

Historia de adopción

Mientras esperaba que aparecieran votantes, en una conversación con el medio, el ciudadano comentó que recientemente había adoptado a su perrito llamado 'Maya', rescatándola tras ser abandonada y encontrarse en celo.

Finalmente, con la presencia de este perrito, los usuarios no han dejado de reaccionar ante el acompañamiento a su dueño que se quedó en la jornada electoral como miembro de mesa voluntario frente a la falta de personas en las mesas de votación en el establecimiento.