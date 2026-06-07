Elecciones 2026: PNP interviene mesa de sufragio en Los Olivos donde se habrían encontrado cédulas marcadas

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, en el distrito de Los Olivos, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron una mesa de sufragio donde se habrían encontrado cédulas marcadas.

PNP interviene mesa de sufragio en Los Olivos

Este domingo, 7 de junio, millones de ciudadanos se movilizan para acudir a sus centros de votación, sin embargo, estos no son ajenos a problemas que podrían suscitarse tal y como sucedió durante la primera vuelta electoral. En esta oportunidad, en las inmediaciones del colegio Enrique Milla Ochoa, donde se registró una irregularidad.

Hasta dicho centro educativo se apersonaron agentes de la Policía Nacional, son más de 90 actas que se registran en este punto según pudo constatar un equipo de Exitosa.

De acuerdo a información preliminar aparentemente se habrían hallado cédulas marcadas con algunos rayones o escrituras que no está permitido. Este incidente habría sido reprortado por los miembros de mesa ante las autoridades.Miembros de la Dirección de Seguridad de Estado de la PNP ya forman parte de este caso.

En exteriores del aula intervenida, localizada en el pabellón 100, estuvieron presentes fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), también de la Defensoría del Pueblo e integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Hay que mencionar que en esta escuela se registró la detención de una persona, quien aparentemente estaría involucrado detrás de este hecho y según información recopilada por nuestro medio fue derivada a la comisaría de Laura Caller.

JNE responde ante este hecho

Luego de que Exitosa exponga el caso de esta aparente irregularidad en las cédulas de votación, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, se pronunció para brindar mayores detalles de lo ocurrido.

Al respecto, la autoridad señaló que se han detenido a dos personeros de una organización política en Lima, sin embargo, no se ha brindado el nombre a la cual pertenecen. Añadió que el Ministerio Público ya se encuentra al tanto de esto y que se ha detenido también el material electoral.

"En coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones estamos trasladando desde Lurín la diferencia (de cédulas marcadas) para que los ciudadanos no se vean afectados", manifestó.

Se reporta una segunda mesa con la misma irregularidad

En el mismo centro educativo, Enrique Milla Ochoa, se conoció que otra mesa de sufragio, ubicada en el aula 101, también presentó cédulas aparentemente marcadas las cuales serían un aproximado de 37. Los electores expresaron su malestar porque tendrán que esperar aún para poder emitir su voto.

Como vemos, en el marco de las elecciones 2026, en las inmediaciones del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, se registraron irregularidades en cédulas de sufragio debido a que estás se encontraban marcadas.