Elecciones 2026: Gobierno garantiza "compromiso y respeto a la democracia" en segunda vuelta

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Gobierno de José María Balcazar, a través de sus redes sociales, reafirmó su "compromiso y respeto a la democracia" en el marco de la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026 que se realizará este domingo 7 de junio a nivel nacional. De acuerdo al pronunciamiento, exhorta a la ciudadanía a respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Gobierno garantiza orden y transparencia en segunda vuelta

Perú está a puertas de elegir al próximo presidente del país durante la segunda vuelta electoral que se desarrollará el 7 de junio. En el marco de este importante evento, las autoridades no solo instan a la ciudadanía de acudir a las urnas a cumplir con su deber cívico, sino también garantizan el orden, la seguridad y derecho al voto a nivel nacional.

En ese marco, el Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), destacó que el gobierno de Balcázar Zelada, en cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, reafirma su compromiso para que el desarrollo de los comicios se realicen sin ningún contratiempo.

Asimismo, destaca que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegaron para cumplir con las labores de resguardo de los locales de votación y del material electoral este domingo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la legislación vigente.

Segunda vuelta electoral: Ejecutivo insta a respetar los resultados

Asimismo, en su pronunciamiento, el Ejecutivo precisó que la seguridad no solo se brindará en el preciso momento de los comicios, sino también durante las etapas posteriores del proceso electoral, incluyendo la custodia de las ánforas y demás material electoral a los organismos competentes.

También se destacó que el gobierno puso a disposición, los recursos presupuestales necesarios para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), las FF. AA. y la PNP, cumplan adecuadamente con las funciones que se les asigne en esta segunda vuelta presidencial.

Finalmente, el gobierno de Balcázar exhortó a la ciudadanía a "respetar la voluntad popular expresada en las urnas" el 7 de junio y a "actuar con responsabilidad y espíritu democrático, destacando que la "unidad de todos los peruanos es fundamental para seguir construyendo un país con estabilidad y oportunidad para todos".

Compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de la democracia durante la segunda vuelta electoral.

Segunda vuelta presidencial: ONPE inició entrega del material electoral

El pronunciamiento del Ejecutivo se da a horas de que la ONPE confirmara que, a menos de 24 horas para el inicio de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, desde su almacén ubicado en Lurín, comenzó con el traslado y entrega del material electoral a los más de 2 mil centros de votación que se encuentran desplegados en toda Lima Metropolitana y el Callao.

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial 2026, el Gobierno lanzó un pronunciamiento en su cuenta oficial de X, garantizando el cumplimiento de la jornada el 7 de junio y resaltando su compromiso y respeto a la democracia. Asimismo, destacó el trabajo articulado de las instituciones del Estado para fortalecer la seguridad y la transparencia.