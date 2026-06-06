Carlos Álvarez acepta llamado de Keiko Fujimori para luchar contra el crimen: "Estaremos allí"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A través de un video publicado en las redes sociales de Carlos Álvarez, el comediante aborda distintos temas mencionando que se acaba de enterar de una serie de actos delictivos en distintos lugares del territorio nacional que vulneran el bienestar de la población poniendo en riesgo su vida. Por esta razón, acepta el llamado de Keiko Fujimori para luchar contra el crimen que atenta el país.

¿Qué dijo Carlos Álvarez luego que se anunciaron los resultados oficiales de la primera vuelta?

Una vez concluido el proceso electoral de la primera vuelta, el expostulante a la presidencia Carlos Álvarez hizó un llamado a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a trabajar en equipo en favor de la seguridad ciudadana. Tras estas declaraciones, recibió una respuesta por parte de la representante de Fuerza Popular en el que ella se suma al trabajo conjunto.

"Y si nos han llamado para de verdad apoyar esta causa que ha ocasionado tanto dolor a miles de familias peruanas, estaremos allí para luchar juntos", expresó el comediante.

En ese sentido, Carlos Álvarez enfatiza que no ha recibido ninguna respuesta del partido de Juntos por el Perú en representación de Roberto Sánchez y calificó varias de sus acciones que habría expresado el candidato en entrevistas y declaraciones para los medios.

"Lo he dicho muchísimo antes y después de postular que mi lucha contra la delincuencia no va a acabar, siempre estaré en contra de todo lo que sea destrucción para el Perú. No solo sicariato y extorsión, también terrorismo y estoy en total desacuerdo y alarmado ante los anuncios del señor Sánchez que quiere liberar terroristas porque dice que son sus amigos", manifest´ó.

Unión en contra la delincuencia en el país

La respuesta de Carlos Álvarez se manifiesta el pasado viernes 5 de junio tras recepcionar una comunicación de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en el que expresa que van a trabajar juntos contra la delincuencia tomando en cuenta su plan de gobierno.

"Tengo el plan de gobierno de Carlos Álvarez y por supuesto que coincido con su lucha contra la inseguridad ciudadana, no es momento de mirar los colores políticos, es momento de ver las coincidencias y por eso convoco a Carlos para trabajar en equipo y declararle la guerra a los sicarios, a los extorsionadores y a la delincuencia"

Hay problemas que debemos resolver más allá de cualquier diferencia. Coincido con Carlos Álvarez en esa lucha y me gustaría convocarlo a trabajar por la seguridad de todos los peruanos. pic.twitter.com/fCxqNCl1eH — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 5, 2026

En conclusión, con esta alianza estratégica, Carlos Álvarez muestra su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori a un día de la segunda vuelta electoral en la que se definirá al próximo mandatario para los siguientes 5 años.