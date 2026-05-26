Elecciones 2026: Consulta AQUÍ con tu DNI si tienes MULTAS electorales, previo a la segunda vuelta

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

¿Tienes deudas pendientes? Conoce los pasos sencillos para saber con tu DNI si registras multas electorales vigentes antes de sufragar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026 programadas para este domingo 7 de junio.

Segunda vuelta 2026: Multas por no ir a votar el 7 de junio

La cuenta regresiva para la segunda vuelta electoral entra en su recta final. El domingo 7 de junio del 2026, miles de peruanos se acercarán a sus respectivos locales de votación para elegir al candidato que consideren adecuado para ser el próximo presidente del Perú.

En el marco de esta nueva jornada, la ciudadanía busca saber cuál será la multa en caso no logren ir a votar por diversos motivos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que la votación es obligatoria para todos los ciudadanos entre los 18 y 69 años. Por ello, quienes no acudan a las urnas y no presenten una justificación válida recibirán una sanción económica.

Según precisó la entidad liderada actualmente por Roberto Burneo, la multa se calcula en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI), bajo los criterios del INEI y el valor de la UIT vigente:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos catalogados como "Pobres": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

Consulta con tu DNI si tienes multas electorales

Para saber si tienes multas vigentes, como, por ejemplo, por no votar en la primera vuelta del 12 de abril de este año, puedes seguir cuatro sencillos pasos teniendo a la mano solo el número de tu DNI, según el JNE:

Ingresar a la página del JNE a través de este LINK. Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresar el código captcha. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar. Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE.

Recuerda que de acuerdo a los lineamientos del JNE, tener una multa electoral no solo implica una deuda económica, sino también una serie de restricciones que afectan trámites clave en el día a día como: Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, bloqueo de trámites de estado civil, restricciones para sacar tu brevete, impedimento para postular o ejercer cargos públicos.

Página para saber si tienes multas electorales.

¿Es obligatorio pagar la multa de la primera vuelta para poder votar?

De acuerdo con la normativa vigente del JNE, el derecho al voto es fundamental y no puede ser restringido por deudas económicas previas.

Esto significa que un ciudadano que no acudió a votar en la primera vuelta sí está facultado y obligado a sufragar en la segunda vuelta, independientemente de si ya pagó o no la multa generada. La sanción económica por la omisión del 12 de abril es una deuda administrativa que no anula el derecho político de elegir a las autoridades en el balotaje.

Así que si deseas saber si tienes multas electorales pendientes, no dudes en entrar al portal oficial del JNE y con solo el número de tu DNI descubrir a detalle el monto que deberás pagar.