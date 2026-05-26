Accidente de tránsito en Chulucanas dejó una familia gravemente herida: "Mi hermano la vista y quedó desfigurado"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una familia quedó gravemente afectada luego de sufrir un brutal accidente de tránsito en Chulucanas, región Piura, cuando una camioneta invadió su carril y los embistió violentamente mientras regresaban a su vivienda en el centro poblado Sol Sol.

Fatal accidente en Chulucanas

En entrevista con Exitosa, Elmer Sandoval narró el dramático momento que atraviesan sus familiares, quienes viajaban juntos al momento del choque. Según contó, el conductor responsable no solo provocó el accidente, sino que además huyó del lugar dejando abandonadas a las víctimas.

"Tres de ellos con heridas graves, donde mi sobrina perdió una pierna a través del accidente, mi hermano también una vista, la vista derecha, y parte del rostro desfigurado, mi cuñada, cuatro costillas rotas, una pierna quebrada, fracturada", declaró con indignación.

El familiar relató además que uno de los menores logró salir ileso junto a un niño de apenas dos años. Sin embargo, pese a la gravedad de la escena, el conductor optó por escapar.

"Pidió ayuda a él mismo, ¿Qué es lo que hizo?, se subió a la camioneta y se dio la fuga", sostuvo.

Familia siguió cámaras para ubicar al conductor

Tras el accidente, los familiares iniciaron una búsqueda por cuenta propia debido a la lentitud de las investigaciones. Según Sandoval, durante varios días revisaron cámaras de seguridad de distintos pueblos hasta dar con el paradero del vehículo involucrado.

"Hemos seguido los avances de las cámaras, gracias a los señores de las casas, de sus domicilios (...) hasta que llegamos a Las Lomas y logramos que la camioneta ingresara a un domicilio con parte de la delantera dañada", explicó.

El familiar también denunció que la población realizó protestas debido a la demora de las autoridades en intervenir.

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Temen que el responsable quede impune

Elmer Sandoval expresó además su preocupación por la posibilidad de que el responsable evite una condena debido a sus presuntos vínculos y capacidad económica.

"Lo que yo pido a las autoridades es que, como es una persona adinerada, vaya a hacer que compre la justicia. Yo quiero que la justicia sea transparente", manifestó.

Asimismo, denunció que la defensa del acusado habría intentado llegar a un acuerdo económico con la familia.

"El abogado de la parte contraria quiere indemnizar con 100 mil soles y que quede ahí. No es justo", cuestionó.

La familia ahora espera que las investigaciones avancen y que el caso no quede impune. Mientras las víctimas continúan recuperándose de las graves secuelas físicas y emocionales, sus parientes exigen que las autoridades actúen con firmeza frente a un accidente que cambió sus vidas para siempre.