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Se pronuncia tras hallazgos

ONPE responde al informe de Contraloría que apunta sobre Piero Corvetto y otros 9 funcionarios

La entidad electoral informó que recibió el documento de la Contraloría sobre irregularidades en el transporte de material electoral en Lima y Callao, y anunció que pedirá a Corvetto y demás implicados el deslinde de responsabilidades.

ONPE informó las acciones que se tomarán tras recibir informe de la Contraloría.
ONPE informó las acciones que se tomarán tras recibir informe de la Contraloría. (Composición Exitosa)

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 25/05/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial luego de que la Contraloría General de la República encontrara presunta responsabilidad penal y/o administrativa en Piero Corvetto, exjefe de la institución, y otros nueve funcionarios.

El hallazgo se relaciona con irregularidades en el traslado de material electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales 2026 en Lima y Callao.

El informe recibido

El documento, denominado Informe de Control Específico n.º 85362026-CG/JUSPE-SCE, fue entregado a la ONPE el lunes 25 de mayo. Consta de 6,578 hojas organizadas en 14 tomos, y detalla las observaciones sobre el proceso de contratación del servicio de transporte y distribución de material y equipos informáticos electorales.

Contraloría encontró irregularidades en el proceso de contratación para traslado de material electoral.
Contraloría encontró irregularidades en el proceso de contratación para traslado de material electoral.

La Contraloría concluyó que las decisiones tomadas afectaron la instalación de 187 mesas de sufragio, lo que impidió votar a más de 55,000 ciudadanos en Lima Metropolitana.

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La respuesta institucional

La Gerencia General de la ONPE informó que ha encargado a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios solicitar a Corvetto y a los demás funcionarios implicados el deslinde de sus responsabilidades. La entidad subrayó que este proceso se realizará dentro del marco legal y normativo, con el objetivo de garantizar transparencia y credibilidad institucional.

Entre las irregularidades señaladas en la investigación de la Contraloría figuran la adjudicación de la buena pro a un postor con una oferta más cara, el uso de vehículos de terceros en lugar de los propios exigidos y la aprobación de pagos adicionales sin sustento, que incrementaron los costos del servicio en más de S/ 650,000.

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Todas estas decisiones derivaron, según se señala, en retrasos y reprogramaciones que afectaron directamente el derecho al voto de miles de electores en la capital.

Disposición al control

En su comunicado, la ONPE ratificó su disposición a colaborar con las instancias de control y a garantizar que los procedimientos disciplinarios se realicen conforme a la normativa vigente. La institución destacó que el deslinde de responsabilidades será clave para determinar las acciones administrativas y legales que correspondan.

La mención directa a Piero Corvetto en el informe de la Contraloría convierte este caso en un punto de alto impacto político e institucional. Mientras se espera que la Procuraduría de Delitos de Corrupción de Funcionarios evalúe posibles acciones penales, la ONPE intenta mostrar apertura y transparencia frente a las acusaciones.

El desenlace de este proceso será determinante para la credibilidad de la entidad electoral en medio de un proceso ya cuestionado por la ciudadanía.

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