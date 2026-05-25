Tensión tras cámaras: Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini tras debate técnico

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El encuentro técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones concluyó con un momento inesperado que captó la atención de los presentes. Al término de la transmisión, la congresista Rosangella Barbarán se aproximó al secretario Ernesto Zunini para encararlo directamente fuera del escenario principal.

Diferencias marcadas sobre el modelo de país

Este episodio evidenció la profunda distancia ideológica entre ambas organizaciones políticas durante la jornada. Mientras Zunini abogó por cambios estructurales en el modelo económico nacional, Barbarán cuestionó duramente estas propuestas, vinculándolas directamente con esquemas de gestión que, según ella, no corresponden a la realidad peruana.

El debate se centró en temas críticos como el subempleo juvenil, la salud mental y la gestión del gasto público. La representante de Fuerza Popular defendió los centros de orientación local, mientras que el vocero de Juntos por el Perú insistió en implementar subsidios directos y fortalecimiento regional.

#fuerzapopular #juntosporelperu #noticiasperu #politica ♬ Notícia Urgente! - TheTrend @larepublica.pe 🚨 Durante el corte comercial posterior al bloque Economía, Rosangella Barbarán, representante de Fuerza Popular, buscó encarar a Ernesto Zunini, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú. Las imágenes muestran a Barbarán acercándose a Zunini y hablándole unos segundos antes de retirarse. Por su parte, el vocero de Juntos por el Perú solo atinó a responder con una sonrisa. #rosangellabarbaran

La falta de acuerdos sobre cómo abordar el empleo formal y las becas educativas acentuó las tensiones políticas observadas en el plató. Ambos equipos mantuvieron posturas radicalmente opuestas que se trasladaron desde el estrado hasta el área técnica detrás de cámaras al finalizar el encuentro.

La confrontación también tocó fibras sensibles respecto a la lucha contra la violencia política. Este punto generó uno de los debates más agudos de la noche, donde las visiones sobre el respeto democrático y el diálogo nacional parecieron agotarse rápidamente frente a las cámaras de televisión.

Un suceso viral sin explicaciones oficiales

Las imágenes captadas del intercambio muestran gestos enérgicos y una interacción prolongada que rápidamente se difundió en las redes sociales. A pesar de la alta exposición del video, hasta la fecha no existen declaraciones oficiales que expliquen los detalles

Mientras tanto, los seguidores de ambos partidos políticos han inundado las plataformas digitales con comentarios encontrados. Algunos usuarios respaldan la firmeza de la parlamentaria en sus cuestionamientos, mientras otros critican las formas utilizadas para expresar discrepancias frente al representante de la facción de izquierda.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | Durante el debate técnico en el bloque sobre "Juventud y Deporte", Rosángella Barbarán, miembro del equipo de Fuerza Popular, se refirió a Alonso Zunini, de Juntos por el Perú, como "seguidor del modelo fracasado de Venezuela" durante el intercambio de... pic.twitter.com/tWlELjuY16 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 25, 2026

Este tipo de situaciones suele marcar el tono de la campaña electoral en sus etapas finales. La interacción física entre ambos personajes ha desviado, momentáneamente, el foco mediático desde las propuestas técnicas hacia las actitudes personales mostradas por los voceros durante el evento oficial.

La incertidumbre sobre lo ocurrido finalizado el debate entre Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini refleja el clima de polarización en la política peruana. Este tipo de enfrentamientos subraya la dificultad de alcanzar consensos mínimos entre los distintos lineamientos que participan en el actual proceso electoral.