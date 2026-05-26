Hernán Barcos cerca de fichar por Sporting Cristal tras llegar a acuerdo: "Consenso total de ambas partes"

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para nadie es un secreto que Sporting Cristal necesita la llegada de refuerzos con urgencia para poder salir del mal momento deportivo en el que se encuentran en la Liga 1. Debido a los malos resultados obtenidos en esta primera parte del año, los celestes se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones y durante el Torneo Clausura deberán luchar por mantenerse en la primera división.

Hernán Barcos tiene acuerdo de palabra con Sporting Cristal

Una de las posiciones donde los hinchas exigen la contratación de futbolistas es en la zona de ataque debido a que Felipe Vizeu no ha colmado las expectativas. Por ello, en los últimos días el nombre de Hernán Barcos comenzó a tomar fuerza para arribar al elenco rímense.

Ahora, esto parece que está a punto de cristalizarse luego de lo anunciado por dos periodistas nacionales. En primer lugar, Franco Lostaunau aseguró en Teledeportes que el 'Pirata' será nuevo refuerzo de Sporting Cristal casi al 100 %. El hombre de prensa señaló que el experimentado delantero argentino será una solución a la falta de gol que ha primado en esta primera parte del año.

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👉 HERNÁN BARCOS estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal.



🔥 ¿Te imaginas a Barcos liderando el ataque rimense? @PanamericanaTV @FrancoLostaunau pic.twitter.com/l1MjqLq48z — TELEDEPORTES (@teledeportes_tv) May 26, 2026

"Noticia de último minuto en el mundo deportivo del Perú. Atención. Me informan que Hernán Barcos está al 99% ya con la camiseta de Sporting Cristal. Cristal ya tiene a su 9. Se va al mar a buscar al pirata, a buscar a su barco, y Barcos sería el 9 que solucione las cosas arriba en Sporting Cristal. Ya habría llegado a un acuerdo con la institución celeste", indicó.

Se resolverá en los próximos días

Seguidamente, el integrante de A Presión, Denilson Barrenechea complementó esta información señalando que ya hay acuerdo de palabra entre ambas partes. De acuerdo a su parecer, la operación está cerca de concretarse y esta se confirmaría en los próximos días.

"Hernán Barcos tiene un acuerdo de palabra con Sporting Cristal. Hay consenso total de ambas partes para finiquitar el acuerdo. Solo resta cerrar la documentación para que se concrete la operación. Debería resolverse en las próximas horas", añadió.

Hernán Barcos tiene un acuerdo de palabra con Sporting Cristal. Hay consenso total de ambas partes para finiquitar el acuerdo. Solo resta cerrar la documentación para que se concrete la operación. Debería resolverse en las próximas horas.@apresion1 pic.twitter.com/0dGlG4a6P2 — Denilson Barrenechea (@Denilson_Jarde) May 26, 2026

Es importante precisar que un importante grupo de hinchas de Alianza Lima se manifestó en redes sociales sobre este hecho rechazando el mismo al considerar que sería una especie de traición por parte del futbolista argentino quien es considerado ídolo del cuadro blanquiazul.

De esta manera, Hernán Barcos tendría acuerdo de palabra con Sporting Cristal para ser su nuevo refuerzo de cara al Torneo Clausura.