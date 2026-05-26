¡Atención! ONPE brindará nueva jornada de capacitación para miembros de mesa este domingo 31 de mayo

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una nueva jornada nacional de capacitación presencial para los miembros de mesa, como parte de las acciones previas a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio.

La entidad electoral precisó que quienes fueron designados como presidentes, secretarios, terceros miembros o suplentes en la primera vuelta volverán a cumplir la misma función en esta nueva jornada electoral, por lo que no habrá un nuevo sorteo de responsables en las mesas de sufragio.

Capacitación nacional para reforzar funciones

De acuerdo con el anuncio oficial, la capacitación presencial se realizará este domingo 31 de mayo desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en locales habilitados en Lima, Callao y distintas regiones del país.

🗳️ Si saliste sorteado como miembro de mesa en las #EG2026, también debes ejercer el cargo en la #SEP2026, ya que no se realizará un nuevo sorteo.



📝 Importante: Participa en la jornada nacional de capacitación presencial y prepárate para la elección del 7 de junio.



1/2 pic.twitter.com/Yk3UhcvKjK — ONPE (@ONPE_oficial) May 25, 2026

La ONPE informó que durante esta jornada se brindarán orientaciones sobre el desarrollo de la segunda vuelta, así como precisiones respecto a los procedimientos que se mantienen y las modificaciones aplicables en esta nueva etapa electoral.

La entidad busca con esta iniciativa que los miembros de mesa lleguen mejor preparados al proceso electoral y puedan responder adecuadamente ante cualquier situación durante la instalación, sufragio y conteo de votos.

Además, la capacitación forma parte de una estrategia preventiva para evitar contratiempos en el desarrollo de la jornada electoral, especialmente luego de los cuestionamientos registrados durante la primera vuelta en torno al traslado de material y la instalación de algunas mesas de votación.

¿Cuáles son los locales de capacitación de la ONPE?

Lima y Callao: LINK

Provincias: LINK

La ONPE también reiteró que no se realizará un nuevo sorteo de miembros de mesa, por lo que los ciudadanos designados para las elecciones generales del 12 de abril deberán asumir nuevamente el cargo durante la segunda vuelta.

Con esta decisión, el organismo electoral apuesta por mantener la experiencia adquirida por quienes ya participaron en la primera jornada, lo que permitiría agilizar el funcionamiento de las mesas y reducir errores en el proceso. Asimismo, recordó a los miembros de mesa la importancia de asistir a esta nueva capacitación para llegar preparados a una jornada clave dentro del calendario electoral.

La nueva convocatoria de la ONPE apunta a reforzar la organización de la segunda vuelta y garantizar que el proceso se desarrolle con mayor eficiencia. La capacitación, además de orientar a los responsables de mesa, busca fortalecer la confianza ciudadana en una jornada electoral que será determinante para el país.