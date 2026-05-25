Debate técnico no dejó un equipo ganador pero sí expertos que destacaron, afirma analista

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El reciente debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones dejó una sensación ambivalente entre los ciudadanos y analistas: no hubo un equipo ganador en conjunto, pero sí especialistas que lograron imponerse en determinados bloques.

Así lo explicó el analista político Iván Arenas, en diálogo con Exitosa, donde subrayó que la dinámica del encuentro se percibió más como un duelo individual que como una competencia de equipos.

Un debate sin vencedor colectivo

Arenas destacó que el consenso entre el público es que no se puede hablar de un triunfo global de Fuerza Popular o Juntos por el Perú. En cada bloque temático, uno de los representantes logró salir mejor parado que su contraparte, lo que fragmentó la percepción de la ciudadanía.

"En líneas generales no es que haya ganado un equipo, quien ha ganado es una persona contra otra persona", puntualizó.

Ejemplo en el bloque de Salud

Uno de los momentos más comentados fue el intercambio entre Francisco Recova (Fuerza Popular) y Hernando Cevallos (Juntos por el Perú). Cevallos intentó presionar a Recova para que explicara cómo financiaría las propuestas de su partido.

La respuesta del representante fujimorista fue directa: "dejando de regalar dinero a Petroperú". Arenas destacó que el contraargumento nunca llegó, lo que dejó la impresión de que Recova salió mejor librado en ese bloque.

Según Arenas, la gente busca definir quién ganó en cada intervención, siendo la economía uno de los temas más determinantes. En este punto, las propuestas sobre el sueldo mínimo y la estabilidad macroeconómica marcaron diferencias claras, aunque también evidenciaron improvisación en algunos planteamientos.

Improvisación y estrategia

El analista subrayó que el debate también mostró quién improvisó más. En su lectura, Juntos por el Perú evidenció mayor improvisación, con un equipo técnico que difiere en varios aspectos de las propuestas radicales que Roberto Sánchez planteaba al inicio de su campaña.

Esto, según Arenas, obliga al candidato a definir si mantendrá la línea de su primera vuelta o si se alineará con el equipo técnico que lo acompañó en este encuentro.

Finalmente, el analista consideró que este debate técnico marca un punto decisivo para el próximo encuentro, esta vez entre los candidatos presidenciales. La clave estará en si Roberto Sánchez se presenta respaldado por su equipo técnico o mantiene su cercanía con figuras como Antauro Humala, lo que podría redefinir su estrategia de segunda vuelta.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas, señaló que la percepción que dejó el debate es que no hubo un equipo ganador entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, pero sí un participante contra otro. Concluyó en que el debate... pic.twitter.com/ZpYQb5cYld — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

El debate técnico no dejó un ganador absoluto, pero sí momentos en que determinados especialistas lograron imponerse. La percepción ciudadana se construyó bloque por bloque, reforzando la idea de que el verdadero desenlace se jugará en el debate presidencial.

Para Iván Arenas, lo que está en juego no es solo la solidez de las propuestas, sino la capacidad de los candidatos de mostrar coherencia entre su discurso y el respaldo de sus equipos.