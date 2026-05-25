Situación de Piero Corvetto se complica tras reciente informe de la Contraloría, señala penalista

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El abogado penalista Andy Carrión advirtió que el reciente informe de control de la Contraloría ratifica la responsabilidad administrativa que tuvo el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, en la accidente jornada electoral del 12 de abril.

Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, la Contraloría determinó, que los funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE, requirieron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue del material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio, con términos de referencia que no determinaban la cuantificación real de vehículos requeridos.

Acusa omisión de funciones agravaría situación de Piero Corvetto

El informe de la Contraloría señala que, las irregularidades en el proceso de selección para el traslado y posterior del material electoral afectó exactamente el derecho al sufragio de 55 261 electores.

Esta situación generó que la votación para la primera vuelta electoral se extienda hasta el 13 de abril en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. No obstante, no todos los ciudadanos afectados pudieron acudir a sus centro de votación por segundo día consecutivo.

En entrevista brindada este lunes 25 de mayo al programa "Informamos y Opinamos", el jurista especificó que el "Hecho 2" del texto acusatorio revela la presunta omisión funcional de Piero Corvetto con referente a la falta de control en el proceso electoral, la cual desencadenó en que miles de peruanos no acudan a las urnas. Esta situación podría agravar su situación jurídica, teniendo en cuenta que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público.

"Esto da mayores elementos desde el ámbito administrativo; es decir, en las irregularidades que concurrieron al interior de la institución y que yo diría, no solo complica la situación de los funcionarios ahora que van a ser investigados, que son 10, sino que, además agrava la situación de Piero Corvetto, porque en el "Hecho 2" del documento cumple con incluirlo a él como una parte preponderante, protagónica de no haber ejercido el adecuado control de las irregularidades", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, indicó que en el informe de la Contraloría que responsabiliza a 10 funcionarios por las irregularidades en la primera vuelta, que en el hecho 2 se incluye a Piero Corvetto como parte... pic.twitter.com/D3bS6ApLOQ — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

Recomendaciones de la Contraloría

La Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores involucrados para determinar sus responsabilidades.

Además, de que los hallazgos se trasladen a la Junta Nacional de Justicia para que disponga el inicio de las acciones que correspondan, en el marco de sus funciones.

Por su parte, sugirió al titular interno de la ONPE, Bernardo Pachas, realizar las acciones correspondan hacia los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos irregulares.

Desde la Contraloría sostienen que la investigación debe continuar por la afectación al derecho al sufragio en la primera vuela electoral.