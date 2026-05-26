Meteoro cae sobre un volcán en erupción e ilumina de verde la noche de Filipinas

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La noche del 25 de mayo, el cielo de Filipinas vivió un momento único en la Tierra, cuando un impresionante meteoro surcó por el firmamento en el momento exacto en que un volcán se encontraba en erupción.

La ocurrencia de ambos fenómenos iluminó el cielo de verde por unos segundos y quedó registrado en una transmisión en vivo y en las cámaras que opera el Instituto de Volcanología y Sismología de Filipinas (PHIVOLCS, por sus siglas en inglés).

Meteoro sobrevoló un volcán en erupción en Filipinas

La precipitación del meteoro ocurrió el pasado 25 de mayo a las 10:33 p.m (hora local de Filipinas). cuando el volcán Mayon, uno de los más activos del país, se encontraba en plena actividad expulsando lava desde su interior.

Las imágenes a color del evento quedaron registradas en una transmisión en vivo del canal afarTV, que realiza coberturas en directo de volcanes en actividad. En su registro se observa una gran iluminación verde a un lado del volcán, acompañado de una estela de fuego.

Inicialmente, se creyó que el meteorito había impactado en la ladera de la montaña- Sin embargo, horas después, los científicos del PHIVOLCS precisaron que el objeto espacial se desintegró en su ingreso a la atmósfera terrestre y no causó ningún impacto con la superficie terrestre.

"Nuestra revisión de las grabaciones sísmicas, de infrasonido y de cámaras adicionales alrededor del volcán indica que el meteorito se desintegró mientras estaba en la atmósfera y no impactó las laderas de Mayon, contrario a nuestra publicación inicial", escribieron.

Impresionante video causa furor en redes sociales

No solo los científicos quedaron impresionados por el registro del fenómeno. En redes sociales, la extraordinaria combinación de la erupción volcánica y el meteoro dejó atónitos a cientos de usuarios, quienes describieron el hecho como una "escena apocalíptica".

"¿Un meteorito cruzando justo por encima de un volcán en erupción? El universo nos ha dado todo un espectáculo esta noche. La naturaleza es brutal", comentó un usuario. Mientras tanto, otro añadió: "Es genial, pero también da una sensación de fin del mundo".

Sin embargo, la emoción por este espectáculo también ha ocasionado que a través de redes sociales proliferen imágenes de la caída del meteorito creadas con inteligencia artificial y en cuyas descripciones hacen alusión a un impacto. Por ese mismo motivo, el Instituto de Volcanología y Sismología de Filipinas ha salido a desmentir dichos contenidos falsos.