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Proceso electoral transparente

Elecciones 2026: JNE ratifica legalidad de la primera vuelta y descarta nulidad de comicios

El titular del JNE confirmó el procesamiento integral de actas observadas durante las últimas Elecciones Generales, reafirmando que el Jurado Nacional de elecciones garantizó el voto.

Roberto Burneo defendió legitimidad electoral.
Roberto Burneo defendió legitimidad electoral. (Composición Exitosa)

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 17/05/2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó oficialmente la gran legitimidad de las Elecciones Generales tras resolver las impugnaciones de la primera vuelta. La institución descartó la ejecución de comicios complementarios al asegurar el pleno respeto al marco legal vigente y la total transparencia institucional.

Evaluación de nulidades y resoluciones legales

Ante ello, el titular del JNE, Roberto Burneo, afirmó que los 546 pedidos de nulidad presidencial fueron totalmente resueltos. A su vez, las autoridades descartaron comicios complementarios debido a que la jornada electoral cumplió de forma estricta todo el ordenamiento jurídico vigente.  

"No existieron elementos que sustentaran una nulidad del proceso o la realización de elecciones complementarias", indicó.

El ausentismo registrado en las urnas responde a múltiples factores logísticos y sociales de los ciudadanos. La institución electoral recibió más de 46 mil solicitudes de dispensa por motivos de viajes, enfermedades o impedimentos laborales plenamente justificables ante el órgano fiscalizador.

Los Jurados Electorales Especiales cumplieron extensas jornadas de trabajo legal bajo un estricto escrutinio público en el país. El despliegue de los especialistas permitió resolver con celeridad cada controversia reportada, consolidando todas las bases institucionales requeridas para declarar inviable cualquier solicitud de comicios complementarios.

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Las agrupaciones políticas tuvieron todas las garantías necesarias para canalizar sus reclamos por las vías legales preestablecidas. El personal técnico revisó minuciosamente cada documento entregado, confirmando que las fallas operativas menores detectadas inicialmente no alteraron el resultado final de la votación democrática nacional.

Descentralización del sufragio y actas observadas

Las cuestionadas mesas con numeración novecientos cuentan con un respaldo constitucional y legal muy sólido para su normal funcionamiento logístico. Esta medida responde a la gran necesidad de acercar el derecho al sufragio a los ciudadanos residentes en las zonas geográficas más alejadas del país.

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El sistema electoral autónomo también procesó eficientemente cinco mil novecientos setenta y seis expedientes vinculados a actas observadas. Asimismo, novecientos seis casos específicos requirieron obligatoriamente recuentos de votos mediante audiencias públicas transparentes, garantizando el respeto absoluto a la voluntad expresada directamente por toda la población.

La distribución de los centros de sufragio responde a una realidad demográfica muy compleja en las regiones del territorio. Existen miles de comunidades rurales que necesitan asistencia técnica, por lo que expandir la cobertura de locales garantiza la inclusión efectiva de todos los ciudadanos peruanos.

Las autoridades competentes implementarán nuevas medidas de fiscalización con miras a la segunda vuelta de junio. El desarrollo de las elecciones reafirma que el JNE mantiene el firme compromiso de garantizar la total transparencia del voto emitido a nivel nacional.

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