JNE invoca a un "clima de paz" para la segunda vuelta presidencial: "El país necesita serenidad y diálogo"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a los candidatos de la segunda vuelta presidencial y a la ciudadanía en general a mantener un clima de paz para garantizar el correcto desarrollo de la etapa final de los comicios.

"Hago un llamado a los candidatos y a toda la ciudadanía a mantener un clima de paz, responsabilidad y respeto democrático durante esta nueva etapa. El país necesita serenidad, diálogo y una campaña basada en propuestas", señaló en conferencia de prensa.

JNE pide un "clima de paz" para la segunda vuelta

El titular del JNE invocó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos de las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú respectivamente, a mantener el diálogo y el debate de propuestas de cara a la segunda vuelta electoral.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía que se abandone cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo la democracia, recordando que un 17 de mayo de 1980, el grupo terrorista Sendero Luminoso quemó ánforas en la comunidad de Chuschi, en Ayacucho.

"La democracia, el estado de derecho y la voluntad ciudadana siempre van a prevalecer frente a cualquier forma de violencia. Ese es el camino que, como país, hemos decidido defender y fortalecer", sostuvo.

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