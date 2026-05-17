Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a segunda vuelta: JNE proclama resultados oficiales de las elecciones

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta en las Elecciones Generales 2026 con el objetivo de convertirse en el próximo presidente del Perú.

El anuncio de los resultados se ha brindado este domingo 17 de mayo en horas de la mañana en una sesión solemne, encabezada por el presidente del JNE, Roberto Burneo. La proclamación oficial se ha dado un mes después de celebrarse los comicios en todo el territorio nacional y luego de que se proclamaran los resultados descentralizados por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Cabe destacar que a Fujimori Higuchi le acompañan Luis Galarreta Velarde, en la primera vicepresidencia, y Miguel Torres Morales, en la segunda vicepresidencia. Mientras tanto, en la plancha liderada por Sánchez le acompañan Analí Márquez Huanca, en la primera vicepresidencia, y Brígida Curo Bustincio, en la segunda vicepresidencia.

Resultados de la primera vuelta presidencial, según ONPE

El pasado viernes 15 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los resultados al 100% de las actas de la primera vuelta presidencial en Perú.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupó el primer lugar con el 17.18% de los votos (2,877,678 sufragios), seguida de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con el 12.03% (2,015,114 votos). La cantidad de votos obtenidos por cada organización política en la elección presidencial puede visualizarse en el sitio web del organismo electoral.

Las dos fórmulas presidenciales disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio de 2026, conforme con lo estipulado en el cronograma electoral y la Constitución Política. El ganador de la contienda vestirá la banda presidencial el próximo 28 de julio, tomando juramento en el Pleno del Congreso por un periodo de cinco años.

¿Qué regiones votaron por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Fujimori consolidó su principal respaldo en varias regiones de la costa norte y parte de la Amazonía. La lideresa de Fuerza Popular alcanzó una alta votación en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Loreto. En Lima Metropolitana, la candidata quedó detrás de Rafael López Aliaga, a pesar de mantenerse entre las principales preferencias.

Por su parte, Roberto Sánchez consiguió sus mejores resultados en regiones del sur andino y zonas rurales del país. El candidato de Juntos por el Perú obtuvo una importante votación en Cusco, Puno, Ayacucho, Moquegua y Cajamarca, donde su discurso político tuvo mayor recepción.

De esta manera, el JNE proclamó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como ganadores de la primera vuelta electoral.