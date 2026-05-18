Poder Judicial admite demanda de la Municipalidad de Lima contra el JNE por rechazar de elecciones complementarias

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tensión institucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) escaló este 18 de mayo, luego de que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima admitiera a trámite la demanda de amparo presentada por el alcalde Renzo Reggiardo.

El recurso busca declarar la nulidad del acuerdo del JNE que rechazó convocar elecciones complementarias en distritos limeños afectados por irregularidades en la jornada del 12 de abril.

El comunicado de la MML

En un pronunciamiento oficial, la comuna capitalina informó que la admisión de la demanda confirma la existencia de una "irregularidad constitucional" que amerita evaluación judicial.

Además, invocó al tribunal a conceder la medida cautelar de protección de derechos y exhortó al Tribunal Constitucional (TC) a pronunciarse sobre la demanda competencial presentada por menoscabo de funciones.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/wA3fOKvcEv — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 18, 2026

Lo que pide la demanda

El escrito de amparo solicita la nulidad del acuerdo del JNE que declaró inviable las elecciones complementarias, la convocatoria a nuevos comicios en los distritos donde no se instalaron mesas o hubo retrasos en la entrega de material electoral en la jornada del 12 de abril, y la "restitución del derecho al sufragio" de los ciudadanos que no pudieron votar.

El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán concedió un plazo de 10 días al JNE para responder la demanda formulada por la comunca limeña.

Un escenario de incertidumbre

La admisión de la demanda ocurre en un contexto de incertidumbre, pues el JNE proclamó hace poco oficialmente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como candidatos a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026

La coexistencia de un proceso judicial que cuestiona la validez de la primera vuelta y la proclamación de los finalistas (ya oficializada en el diario oficial El Peruano) genera un escenario complejo, donde las instituciones deberán resolver con celeridad para evitar mayor polarización.

Oficialización de candidato a segunda vuelta (El Peruano)

El Poder Judicial deberá evaluar si existió vulneración de derechos fundamentales, mientras que el TC analizará la demanda competencial. En paralelo, sectores políticos y ciudadanos se dividen entre quienes respaldan la acción de la MML como defensa del voto y quienes la critican como un intento de deslegitimar el proceso electoral.

La admisión de la demanda abre ahora un nuevo frente en la crisis electoral. Mientras la segunda vuelta ya tiene candidatos proclamados, el debate sobre las mesas no instaladas y la posibilidad de elecciones complementarias mantiene la incertidumbre. El desenlace dependerá de las decisiones de las próximas semanas, en un escenario donde cada fallo puede alterar el rumbo político del país.