Napoleón Becerra: JNE confirma la nulidad de los votos a favor de su fórmula presidencial por su fallecimiento

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que se declararon como nulos los votos a favor de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú, cuyo candidato a la presidencia, Napoleón Becerra García, falleció durante el proceso electoral.

"Es necesario que la organización PTPE-Perú presentó su respectiva fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia, la cual fue retirada de la contienda electoral mediante [...] debido al fallecimiento del candidato a la presidencia, disponiendo que los votos que se le atribuyan sean ingresados como votos nulos", señaló la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

ONPE actualizó conteo de votos por fallecimiento de Napoleón Becerra

El día anterior, a través de un comunicado en sus redes sociales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que había actualizado los resultados de las Elecciones con respecto a la contabilización de los votos correspondientes a la fórmula de Becerra García.

"La página web oficial de resultados electorales de las Elecciones Generales 2026 ha sido actualizada respecto a la contabilización de los votos correspondientes a la fórmula presidencial de la organización política 'Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú', cuyo candidato a la presidencia, Napoleón Becerra, falleció durante el proceso electoral", indicó la institución.

La entidad electoral precisó que la medida se adopta "en cumplimiento y aplicación" de las Resoluciones N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE y N.° 02154-2026-JEE-LC1/JNE emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.

#ONPEinforma 📢 | La página oficial de resultados de las Elecciones Generales 2026 fue actualizada. Los votos de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú pasarán a registrarse como nulos, en cumplimiento de resoluciones del JNE.#EG2026 pic.twitter.com/lmgMaVOiGn — ONPE (@ONPE_oficial) May 17, 2026

¿Qué pasó con Napoleón Becerra?

El candidato presidencial Napoleón Becerra García, líder del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), falleció trágicamente el domingo 15 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió en el distrito de Huaytará, en la región de Huancavelica, cuando la camioneta en la que viajaba junto a su comitiva se volcó mientras se dirigía a realizar actividades proselitistas en la región de Ayacucho.

A raíz de su repentina muerte, y de acuerdo con el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la plancha presidencial del PTE quedó formalmente fuera de la contienda electoral de 2026.

A pesar de la exclusión de la fórmula que él encabezaba, el JNE determinó que las listas de candidatos del partido para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino se mantuvieran vigentes para el proceso electoral.