Elecciones 2026: ONPE inicia prueba de color e impresión de cédulas de sufragio para la segunda vuelta presidencial

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras haberse oficializado los resultados al 100 % de la primera vuelta electoral este domingo 17 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició esta misma tarde la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio para la segunda vuelta presidencial.

Este nuevo procedimiento del órgano electoral que preside Bernardo Pachas se da luego de la proclamación que realizó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en la que depositó a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino en los decisivos comicios del domingo 7 de junio.

Nuevas características de la cédula de sufragio

De acuerdo con lo informado desde la ONPE, para esta nueva jornada electoral, la cédula de sufragio contará con una nueva medida, siendo de: 21x15 cm, estando dividida en dos campos con las fotos de los aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno y los símbolos de sus respectivos partidos políticos.

Con referente a la ubicación en la cédula que tendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la lideresa de Fuerza Popular ocupará el lado izquierdo y su contendor de Juntos por el Perú estará en el derecho. Es importante señalar que, las posiciones fueron determinadas conforme a quiénes ocuparían los dos primeros puestos de los comicios que empezaron el pasado 12 de abril.

A fin de que se transparente el acto, el proceso está siendo supervisado por un notario público, así como por los representantes de ambas organizaciones políticas y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

Inician reuniones para acordar fechas del debate presidencial

Durante la ceremonia de proclamación de resultados de la primera vuelta, el jefe del JNE, Roberto Burneo, indicó que entre el lunes 18 y el martes 19 de mayo se reunirá con los representantes de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, a fin de concretar la metodología y fechas de los debates presidenciales, en el marco de la segunda vuelta electoral.

"Esto lo vamos a hacer de forma inmediata, mañana o pasado. De hecho, hemos consensuado reuniones de negociación en donde el Jurado y las dos organizaciones políticas que han pasado a segunda vuelta, nos vamos a sentar para conversar y hablar seguramente de las fecha, de los lugares, de las posibilidades logísticas de armar todo el debate presidencial, sino también de la metodología", explicó.

En esa misma línea, señaló que, una vez lleguen a un acuerdo con los dos partidos políticos, estos serán puestos de conocimiento de manera inmediata a la ciudadanía, esperando que se informen sobre los respectivos planes de gobierno de ambos candidatos presidenciales.

Habiendo ya siendo definidos los candidatos que han accedido a la segunda vuelta presidencial, desde los organismos electorales empiezan a trabajar en el desarrollo de los comicios que definirán al nuevo presidente o presidenta del Perú, a partir del próximo 28 de julio.