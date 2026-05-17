Segunda vuelta: Misión de la OEA pide a candidatos basar sus campañas en "ideas y propuestas"

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Perú saludó la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral y pidió a las candidaturas presidenciales a que dirijan sus campañas basándose en ideas y propuestas para evitar un escenario más polarizado.

Misión de la OEA pide "ideas y propuestas claras"

Este domingo 17 de mayo en horas de la mañana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó como ganadores de la primera vuelta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.

Según indicó el organismo electoral, ambas fórmulas presidenciales obtuvieron 2.877.678 y 2.015.114 votos válidos respectivamente, según el acta general consolidada. Como ninguna de ellas alcanzó la mayoría absoluta, disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 7 de junio.

Ante esos resultados, la MOE de la OEA, encabeza por Víctor Rico Frontaura, ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, reconoció a los actores políticos y ciudadanos que "aguardaron con paciencia y madurez democrática los resultados electorales".

En ese sentido, la institución observadora invitó a toda la ciudadanía en general ―candidatos, actores políticos y sociales― a llevar a cabo un proceso con "alto sentido de responsabilidad democrática, evitando confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social".

"La MOE/OEA en Perú hace un llamado especial a las candidaturas contendientes para que las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno", se lee en el comunicado.

OEA desplegará más de 90 observadores para la segunda vuelta

En el comunicado, la Misión de Observación Electoral de la OEA también comunicó que para la segunda vuelta realizarán un despliegue de más de 90 observadores en todo el territorio nacional y en algunas ciudades del extranjero.

Como parte de su agenda de observación directa en el terreno, la misión sostendrá reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales, autoridades electorales a nivel nacional y departamental, candidaturas y representantes de la sociedad civil, la comunidad internacional y otros actores.

El trabajo de la entidad se realiza con el propósito de recoger diversas perspectivas sobre el desarrollo de las elecciones, con el objetivo de garantizar la transparencia y brindar recomendaciones para seguir fortaleciendo el proceso electoral.

En este contexto, la Misión de Observación Electoral de la OEA saludó la proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial y pidió evitar confrontaciones para la etapa definitiva.