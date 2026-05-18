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Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será domingo 31 de mayo, anuncia el JNE

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el domingo 31 de mayo.

Keiko Fujimori / Roberto Sánchez.
Keiko Fujimori / Roberto Sánchez. Composición Exitosa

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 18/05/2026

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, anunció esta tarde, que el debate presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino será el día domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Lima. 

Cabe precisar que, el titular del órgano electoral también precisó que, el debate técnico de ambos candidatos presidenciales se llevará a cabo el domingo 24 de mayo, en su sede del Jr. Nazca, Jesús María.

(Noticia en desarrollo...)

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