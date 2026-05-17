Jefe del JNE se reunirá en las próximas horas con Fuerza Popular y Juntos por el Perú para definir debates presidenciales

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, indicó que entre el lunes 18 y el martes 19 se reunirá con los representantes de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, a fin de concretar la metodología y fechas de los debates presidenciales, en el marco de la segunda vuelta electoral.

En la previa, este domingo 17 de mayo, el organismo electoral reveló los resultados oficiales de la primera vuelta que se desarrolló entre el 12 y el 13 de abril, teniendo como ganadores a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino.

Espera lograr consensos rápidamente con las organizaciones políticas

En medio de la conferencia de prensa brindada esta mañana desde su sede institucional, Roberto Burneo expresó su predisposición para alcanzar consensos con ambas organizaciones políticas, una vez les presente sus propuestas para el desarrollo de esta trascendental jornada.

En ese sentido, indicó que la exposición de planes de gobierno de ambos candidatos presidenciales, debe realizarse como máximo una semana antes de los comicios, programado para el domingo 7 de junio.

"Esto lo vamos a hacer de forma inmediata, mañana o pasado. De hecho, hemos consensuado reuniones de negociación en donde el Jurado y las dos organizaciones políticas que han pasado a segunda vuelta, nos vamos a sentar para conversar y hablar seguramente de las fecha, de los lugares, de las posibilidades logísticas de armar todo el debate presidencial, sino también de la metodología", explicó.

En esa misma línea, señaló que una, vez lleguen a un acuerdo con los dos partidos políticos, estos serán puestos de conocimiento de manera inmediata a la ciudadanía, como parte de las políticas de transparencia que impulsa su entidad, en el marco del proceso electoral.

(Noticia en desarrollo...)