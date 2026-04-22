Elecciones 2026: Keiko Fujimori aceptará decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre elecciones complementarias

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ratificó su compromiso de acatar cualquier dictamen que emita el Jurado Nacional de Elecciones respecto a las elecciones complementarias 2026. La postulante señaló que la madurez política es clave para superar los incidentes registrados durante la pasada jornada electoral.

Supervisión del sistema electoral y cambios en la ONPE

La aspirante presidencial expresó su respaldo a los ciudadanos que no lograron votar el 12 de abril debido a la apertura tardía de mesas. Para Fujimori, es justo que estos peruanos ejerzan su derecho, pero dejó la responsabilidad técnica en manos de los magistrados electorales.

La salida de Piero Corvetto y la llegada de Bernardo Pachas a la ONPE generan una vigilancia necesaria. La candidata afirmó que su organización política estará sumamente atenta a los protocolos que se implementen para garantizar la transparencia del voto.

"A mí me han preguntado mi opinión y yo estaría de acuerdo que puedan acudir a votar las personas que no lo hicieron en las mesas que se establecieron tardíamente, sin embargo, soy también muy respetuosa de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones vaya a determinar más adelante", expresó la candidata.

La lideresa naranja enfatizó que la prudencia debe marcar la agenda de todos los partidos políticos mientras se espera el fallo final. Fujimori considera que apresurar juicios sobre la labor del sistema electoral podría perjudicar la confianza del electorado en la próxima segunda vuelta.

Asimismo, mencionó que el relevo en la jefatura de la ONPE debe traer consigo una mejora en la comunicación con los personeros. Para la candidata, el éxito de los próximos comicios depende de que las reglas de juego sean claras para todos los actores involucrados.

Inestabilidad política y el contrato de los aviones F-16

Consultada sobre una posible censura al mandatario por la crisis de los aviones F-16, Fujimori descartó apoyar cualquier medida que interrumpa el Gobierno. La candidata advirtió que el país no soportaría un nuevo episodio de vacancia o censura en medio de la crisis económica.

Sobre la adquisición de las aeronaves militares, instó al Ejecutivo a manejar con seriedad los contratos internacionales ya firmados por los exministros. Sugirió que se deben evitar escándalos mediáticos que afecten la imagen del Perú ante los proveedores externos y la comunidad internacional.

Estas declaraciones se dieron tras dejar ofrendas florales a los comandos de la operación Chavín de Huántar en un aniversario más. Fujimori concluyó que su bancada buscará la calma necesaria mientras el organismo electoral define la fecha de las elecciones complementarias.