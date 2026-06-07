Jorge Nieto replica a Roberto Sánchez tras recordarle pasado político: "Nunca fui terrorista"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El enfrentamiento entre Roberto Sánchez y Jorge Nieto sumó un nuevo capítulo en plena segunda vuelta. Luego de que el candidato de Juntos por el Perú acusara a Nieto de incoherencia política y recordara su pasado en el movimiento maoísta Bandera Roja, el excandidato presidencial respondió mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

En su réplica, Nieto negó cualquier vínculo con el terrorismo y defendió su trayectoria política, marcando distancia con las corrientes radicales desde hace décadas.

La acusación de Sánchez

Horas antes, Sánchez había arremetido contra Nieto al señalar que "la vaca no se acuerda cuando fue ternera", en referencia a su militancia juvenil en Bandera Roja.

Con ello, el candidato alegó que Nieto carecería de autoridad moral para acusar a otros de vínculos con el Movadef, recordando que dicho movimiento derivó del Partido Comunista Peruano que, con el tiempo, dio origen a corrientes radicales como Sendero Luminoso.

La respuesta de Nieto

La réplica llegó a través de un post en X, donde Nieto rechazó tajantemente las acusaciones. En su mensaje, explicó que su distanciamiento de la izquierda se produjo precisamente por su crítica a quienes contemporizaban con la violencia.

Nieto recordó que ya en los años ochenta había advertido sobre los riesgos de la radicalización, publicando un libro en el que cuestionaba la deriva violenta de sectores de izquierda. Su respuesta busca reforzar la idea de que siempre se mantuvo crítico frente a la violencia política y que durante su trayectoria posterior se ha deslindado de dichas propuestas.

Réplica de Jorge Nieto.

La posición de Juntos por el Perú

Previamente, Juntos por el Perú difundió un pronunciamiento en el que aseguraban que Nieto "mentía" en sus afirmaciones, acusándolo de "terruquear" a la candidatura de Sánchez.

El comunicado del partido anunció que este lunes se interpondrá una denuncia por difamación agravada, respaldada por el exfiscal José Domingo Pérez, quien calificó las declaraciones de Nieto como una práctica "montesinista" destinada a desacreditar la participación de Sánchez.

Comunicado de Juntos por el Perú

El cruce de acusaciones entre Sánchez y Nieto refleja la tensión política de una campaña marcada por la incertidumbre y recuerdos de un pasado que el Perú ha afrontado con pérdidas irremediables, que hoy vuelve a cobrar fuerza ante las acusaciones de personas vinculadas a movimientos violentistas en un eventual gobierno de JPP.

La denuncia anunciada por Juntos por el Perú abre ahora también un frente judicial que promete prolongar la discusión más allá de la jornada electoral de este domingo.