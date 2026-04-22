Fujimorismo podría sumarse al pedido de elecciones complementarias, dice candidato de Renovación Popular

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, señaló que el fujimorismo podría sumarse al pedido de elecciones complementarias. En ese sentido, consideró que "ese consenso se va a lograr".

Fujimorismo podría respaldar elecciones complementarias

Baella reveló que en una reunión de ayer se discutió con la dirigencia de Fuerza Popular acerca de la propuesta de llevar a cabo unas elecciones complementarias como alternativa para recuperar la confianza ciudadana hacia los comicios.

Si bien reveló que no se logró un acuerdo con el partido de Keiko Fujimori, confesó que se encuentra "completamente seguro" de que obtendrán su respaldo en respuesta a la afectación de miles de ciudadanos en su derecho al voto.

"Yo creo que de un momento a otro no se van a poder decidir. Se tiene que hacer un consenso, y ese consenso yo creo que las próximas horas se va a lograr, estoy completamente seguro, porque no podemos ir en contra de la voluntad de muchos peruanos que no se le dejó votar en su momento", dijo.

A medida que espera una respuesta del fujimorismo, el candidato de Renovación Popular solicitó a más ciudadanos y organizaciones políticas a respaldar su propuesta, que cuenta con el apoyo de otros candidatos presidenciales como Wolfgang Grozo, Francisco Diez Canseco y Herbert Caller.

"Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas a unirse a este pedido. Está en juego el destino de todos los peruanos", refirió.

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Advierten con pedir renuncia del jefe de la JNE

Consultado por el supuesto de recibir una eventual negativa a realizar elecciones complementarias, Baella confesó de manera enfática que, en ese caso, pedirán la renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo por considerarlo "un impedimento para la garantía del proceso".

"Yo creo que el señor Burneo es un impedimento, no es una garantía para este proceso. El mal ya está hecho. Y el señor Burneo tiene el deber histórico de darle una solución a este problema", sostuvo.

En conclusión, el candidato a diputado por Renovación Popular, José Baella, sostuvo que Fuerza Popular podría sumarse "en las próximas horas" a su pedido de elecciones complementarias. Asimismo, advirtió que solicitarán la renuncia del jefe de la JNE, Roberto Burneo, en caso rechacen su propuesta. "El Perú se va a ir al precipicio y los peruanos no podemos mantenernos inertes", dijo.