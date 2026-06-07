Roberto Sánchez exige intervención del JNE y ONPE tras reporte de cédulas marcadas: "Es un intento de anular actas"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La segunda vuelta de las elecciones generales 2026 se ha visto manchada por diversos reportes de cédulas marcadas en diferentes puntos de Lima. De momento, se ha dado a conocer de este incidente en centros de votación de Los Olivos, La Molina, Surco, Puente Piedra, entre otros donde se han denunciado la presencia de rayones en estos documentos de vital importancia.

Roberto Sánchez exige intervención del JNE y ONPE

En ese sentido, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alzó su voz de protesta durante su llegada al Penal de Barbadillo en Ate haciendo eco del comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo donde se señalan que estas irregularidades no serían un hecho aislado sino que se trataría de un problema sistemático y hasta de un intento de fraude.

Respecto a ello, el aspirante al sillón de Pizarro señaló que ya tiene conocimiento de estos incidentes y saludó que la Defensoría se pronunciara en redes sociales sobre el tema. Según indicó, los rayones en dichas cédulas se estarían dando precisamente muy cerca del logo de Juntos por el Perú.

"Quiero hacer una denuncia sobre la base de una alerta que la propia Defensoría del Pueblo ha hecho respecto a una acción aislada sino a un patrón que se estaría presentando de la siguiente manera: Se están presentando cédulas marcadas fuera del recuadro y debajo donde está el logo de Juntos por el Perú", indicó.

En esa misma línea, Sánchez Palomino aseguró que estas irregularidades están empañando la jornada electoral de este domingo 7 de junio donde millones de peruanos elegirán al presidente de la República para los próximos 5 años.

Roberto Sánchez instó a la población a emitir un voto responsable

"La Defensoría ha detectado que este patrón como que si alguien de Juntos por el Perú hubiera hecho esas cédulas y esas no las tenemos nosotros porque están viniendo en el bloque presentado por la autoridad electoral. La Defensoría está alertando esta incidencia porque está ocurriendo en diferentes lugares", añadió.

Hace un llamado a la Fiscalía

Por otro lado, el postulante de Juntos por el Perú dejó en claro que el sujeto detenido en Los Olivos no es personero de su partido como se ha venido indicando. De igual forma, hizo un llamado para que la Fiscalía tome cartas en este asunto para así garantizar la completa transparencia durante estos comicios.

"Si esa cédula está marcada de manera correcta por Juntos por el Perú al aparecer esa línea fuera del recuadro van a calificar como nulo ese voto al momento del conteo. Llamamos de inmediato al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a las autoridades de ONPE, a las misiones observadoras a sesionar de inmediato porque no es transparente este intento de anular actas", sentenció.

En resumen, Roberto Sánchez exigió que el JNE y la ONPE intervengan tras el reporte de cédulas marcadas en diferentes partes de Lima durante la segunda vuelta.