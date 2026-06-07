Oracio Rafaile: Fiscalía confirma detención de presunto responsable de alteración en cédulas de sufragio en Los Olivos

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras conocerse el caso de presunta irregularidad electoral en un colegio de Los Olivos, el Ministerio Público confirmó la detención del ciudadano Oracio Javier Rafaile Huamayalli de 80 años, sindicado de ser responsable de este incidente suscitado en el colegio Enrique Milla Ochoa.

Como es de conocimiento, al promediar las 8:00 a. m. de este domingo 7 de junio se hallaron 93 cédulas de votación con marcas en el borde del símbolo del partido político Juntos por el Perú, situación que generó rechazo y preocupación por parte de la ciudadanía ante la figura de un eventual intento de fraude electoral.

Desarrollo fiscal

En el marco de sus competencias para salvaguardar la transparencia del desarrollo de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte, mencionó que Oracio Javier Rafaile Huamayalli fue detenido por la presunta comisión del delito contra el derecho al sufragio.

🚨 #LoÚltimo | La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte participó en la detención en flagrancia de Oracio Rafaile (81), quien presuntamente habría marcado varias cédulas de votación en la institución educativa Enrique Milla Ochoa,... pic.twitter.com/pz0TUhGGcv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

En ese sentido, comunicaron que el investigado fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal de turno, a cargo de la fiscal provincial Gladys Bendezú Cárdenas, a fin de que se realicen las "diligencias urgentes e indispensables" para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

Asimismo, dispuso la incautación del material electoral presuntamente alterado y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procedió al reemplazo, conforme a los procedimientos establecidos.

JNE y Defensoría se pronuncian sobre incidentes en la segunda vuelta presidencial

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, rechazó las narrativas de fraude propiciadas por "autoridades gubernamentales y organizaciones políticas" que han surgido tras el hallazgo de cédulas marcadas en algunos centros de votación de Lima Metropolitana debido a que, según precisó, dichos documentos fueron debidamente reemplazados.

"Se han reemplazado las cédulas de votación que se han encontrado marcadas conforme al ordenamiento jurídico y los protocolos que tenemos. Llamamos nuevamente a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de deslegitimar el proceso", precisó.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó como una "nueva modalidad que linda con el fraude". Bajo esta premisa, exhortaron a los votantes a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración en la cédula de sufragio, previo a sufragar.

Finalmente, desde Juntos por el Perú deslindaron que el ciudadano en mención pertenezca a sus filas, puesto que, la base de datos oficial del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE señala que tiene militancia activa en el Partido Aprista Peruano.