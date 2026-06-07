Segunda vuelta 2026: ONPE anunciará resultados entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a las 9:30 p. m.

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció que los resultados del conteo de votos de la institución en el marco de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán anunciados a las 9:30 p. m. este domingo 7 de junio.

"Vamos a entregar los resultados en la página web y vamos a explicar a las 9:30 o 10 de la noche cuánto porcentaje hemos contabilizado de los votos para ambos candidatos", indicó en una conferencia de prensa tras anunciarse los resultados en boca de urna.

Keiko Fujimori lidera resultados del boca de urna

Según los resultados del boca de urna, Keiko Fujimori registra una ventaja frente a Roberto Sánchez y se perfila como la candidata con más probabilidades de convertirse en el próximo Presidente de la República.

En los resultados de la encuestadora Ipsos, la lideresa de Fuerza Popular se mantiene en un primer lugar con un 50.7 %, mientras que el candidato presidencial de Juntos por el Perú tiene un 49.3 % de los votos. Por otro lado, la encuestadora Datum arrojó como resultado un 50.53 % a favor de Fujimori Higuchi y un 49.47 % a favor de Sánchez Palomino.

Nota en desarrollo...