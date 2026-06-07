Roberto Sánchez abandonó el penal de Barbadillo tras recibir los primeros resultados del boca de urna

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los primeros resultados del boca de urna se conocieron en el famoso flash electoral de las 5:00 p.m. tras culminar la jornada de esta segunda vuelta de las elecciones generales. De acuerdo a IPSOS, Keiko Fujimori obtuvo un 50.7 %, mientras que Roberto Sánchez se quedó con un 49,3% a nivel nacional.

Roberto Sánchez dejó Barbadillo tras resultados del boca de urna

Y cerca de las 4:50, el candidato de Juntos por el Perú se hizo presente en el penal de Barbadillo en Ate Vitarte para recibir estos primeros resultados de las encuestadores. Alrededor de las 5:10, el postulante al sillón de Pizarro abandonó este establecimiento penitenciario para dirigirse a otro punto de la capital a la espera del conteo rápido.

Esta vez, Roberto Sánchez guardó absoluto silencio y no conversó con la prensa que esperaba por su palabra a las afueras de dicha prisión. Eso sí, un grupo de seguidores inició una serie de cánticos en favor del integrante de JP a pesar que los primeros resultados dan como parcial ganadora a la candidata de Fuerza Popular.

Precisamente, a diferencia de Sánchez Palomino, Keiko Fujimori no se movió de su domicilio en el distrito de San Borja donde recibió el flash electoral junto a sus familiares y aliados políticos más cercanos.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Roberto Sánchez se retiró del penal de Barbadillo luego de conocerse los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta presidencial. El candidato había acudido al establecimiento penitenciario para reunirse con el expresidente Pedro Castillo... pic.twitter.com/S1bEG7xi7A — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

Exigió intervención del JNE y ONPE

Como ya es de conocimiento público, a lo largo de la jornada de este domingo 7 de junio se han reportado la presencia de cédulas marcadas en diferentes puntos de Lima generando gran sorpresa. A propósito de ello, el candidato de Juntos por el Perú hizo un llamado a los organismos electorales como ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones para evitar lo que la Defensoría del Pueblo calificó como "problema sistemático" o "intento de fraude".

"Si esa cédula está marcada de manera correcta por Juntos por el Perú, al aparecer esa línea fuera del recuadro la van a calificar como nulo ese voto al momento del conteo. Llamamos de inmediato al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a las autoridades de ONPE, a las misiones observadoras a sesionar de inmediato porque no es transparente este intento de anular actas", explicó.

En resumen, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, dejó el penal de Barbadillo luego de recibir los primeros resultados de la segunda vuelta al boca de urna. El postulante no brindó declaraciones a la prensa al dirigirse a otro punto de la capital.