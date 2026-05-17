Viaje familiar acaba en tragedia: Menor pierde la vida tras despiste de camioneta a un abismo en Ayacucho

17/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Conmoción en Ayacucho. Una menor de 7 años perdió la vida y al menos tres personas resultaron gravemente heridas la tarde del último sábado 17 de mayo luego de que la camioneta en que viajaban cayera a un barranco de gran profundidad en la comunidad de Quispillacta.

Terrible accidente en Ayacucho

Según medios locales, la familia retornaba de sus chacras tras una jornada de cosecha de choclos y papas cuando el vehículo, una camioneta color guinda de placa WSL-418, se despistó y cayó a un barranco de aproximadamente 300 metros de profundidad.

El hecho se registró a la altura del sector Cachihuaycco, en la comunidad de Quispillaccta, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, región Ayacucho.

La menor, identificada por sus iniciales A.N.Ch., fue auxiliada por la población de la zona, pero perdió la vida mientras era trasladada al centro de salud pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Entre los heridos se encuentran los padres de la niña, identificados como Ever Chipana Aliaga y Marina Núñez Pillaca, quienes sufrieron fracturas de consideración, así como el conductor del vehículo, quien presentó contusiones producto del impacto.

El cuerpo de la niña fue llevado a la morgue de Ayacucho para las diligencias de ley. Las autoridades descartaron que el chofer del vehículo se encontrara en estado de ebriedad al momento del siniestro.

Accidente en Ayacucho deja una menor de 7 años fallecida. Foto: difusión

Terribles imágenes del accidente

A través de redes sociales, medios locales de Ayacucho compartieron impactantes imágenes y videos que revelan la gravedad del accidente de tránsito, en que se observan a comuneros de la zona intentando auxiliar a los heridos.

Como se puede apreciar en dichos registros, en el lugar del siniestro se encontró el vehículo completamente destrozado entre fierros retorcidos en el fondo del barranco. En el lugar de los hechos también se encontró a un perrito que acompañaba a la familia y que resultó ileso.

Tras la intervención de pobladores, serenos y efectivos policiales, los heridos fueron rescatados y trasladados de emergencia: el conductor al hospital de Cangallo y la pareja de esposos a la ciudad de Ayacucho para recibir atención especializada.

Las investigaciones preliminares de las autoridades ya han descartado que el chofer se encontrara bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, por lo que las peritajes continuarán para esclarecer las causas mecánicas o humanas que provocaron esta conmovedora tragedia familiar.