JEE Lima Centro 1 PROCLAMA ganadores de la primera vuelta en estos distritos clave de la capital

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 oficializó este mediodía los resultados presidenciales en tres distritos mediante audiencias públicas descentralizadas. Este procedimiento legal constituye el paso previo indispensable para que el máximo organismo electoral emita el acta nacional que defina oficialmente la próxima segunda vuelta electoral.

Avances en la proclamación descentralizada

Según informó el Jurado Nacional de Elecciones, el JEE de Lima Centro 1 fue el primero en validar el consolidado de 378,558 votos válidos en su jurisdicción. En estos distritos, Rafael López Aliaga obtuvo 91,796 votos, seguido por Jorge Nieto, aunque ninguno logró revertir la tendencia nacional.

Las audiencias públicas son obligatorias en cada uno de los sesenta Jurados Electorales Especiales distribuidos en todo el territorio peruano. Los fiscalizadores informaron que en esta zona se instalaron 1,816 mesas de sufragio, donde apenas cinco actas requirieron un recuento de votos tras ser observadas inicialmente.

El proceso de proclamación avanzó con normalidad pese a las denuncias de fraude sin pruebas presentadas por el candidato de Renovación Popular. El postulante cuestionó retrasos logísticos en los locales de votación de la capital, considerados su bastión electoral, para intentar frenar la oficialización del conteo.

La diferencia actual entre Roberto Sánchez y López Aliaga es de solo 14,474 votos a nivel nacional, una cifra difícil de remontar. Al quedar pocos votos por escrutar en Lima, las posibilidades de que el candidato ultraconservador alcance la segunda posición frente al representante de la izquierda son mínimas.

Plazos y transparencia del proceso electoral

De acuerdo con la información oficial, el plazo para que los tribunales electorales culminen el recuento de los votos venció el último jueves. Este cumplimiento técnico permite que la secretaría general inicie la consolidación de la información para los anuncios oficiales previstos para mediados de este mes.

Según los reportes de la ONPE, Keiko Fujimori lidera el conteo nacional con el 17.17% de los apoyos, sumando más de dos millones de votos. Roberto Sánchez se mantiene en el segundo lugar con el 12%, asegurando momentáneamente su participación en la etapa definitiva de las elecciones generales.

La publicación de estos resultados en la página del JNE busca que la ciudadanía esté informada sobre el cierre del cómputo. Esta transparencia institucional previene la desinformación y asegura que los votantes conozcan el estado real de la competencia política en cada distrito limeño.

La labor coordinada entre los diversos organismos permite que la proclamación de resultados de la elección presidencial sea un proceso verificado y altamente confiable. Una vez integradas las actas de todo el país, el JNE estima proclamar resultados de la primera vuelta oficial.