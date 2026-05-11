ONPE contrató a empresa sancionada para realizar auditoría informática de las elecciones, según reportaje

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Una investigación periodística ha revelado que la empresa contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para realizar la auditoría informática de las elecciones generales 2026 contaba en su historial con una penalización impuesta en 2016.

La compañía denominada M&T Corporation del Perú SAC (M&T International) realizó los reportes de auditoría de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados de la ONPE.

Empresa reconoció sanción de la OSCE

Según una investigación del dominical Cuarto Poder, M&T International fue sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en 2016 con 11 meses de inhabilitación por "haber presentado información inexacta" durante un proceso de contratación con el Estado.

El reportaje detalló que la compañía finalmente obtuvo el contrato en una cuarta convocatoria, tras haber sido descalificado en el primer intento por "no cumplir con el requisito de calificación de experiencia del personal".

Al respecto, el representante de M&T International, Eric Morán, admitió la existencia de la sanción mediante una resolución, pero precisó que esta fue reducida posteriormente. Asimismo, calificó la penalidad adoptada por la OSCE como una "injusticia tremenda".

"Yo en lo personal lo consideraba una injusticia tremenda, porque en mi vida nunca he pedido a nadie que me haga algo de esa magnitud", comentó Morán.

Empresa consultora continuará en segunda vuelta

El reportaje indica que la compañía auditora, dedicada a consultorías en ciberseguridad, cuenta con oficinas en Perú y Chile. Sin embargo, cuando el equipo periodístico intentó contactarse con dichos centros de labores no obtuvieron respuesta.

Lo mismo habría sucedido cuando se intentó contactar con los correos y números de teléfonos disponibles que la compañía dispone en su página web. En respuesta a esta observación, el representante de la compañía señaló que "eso era imposible".

Cabe destacar que la ONPE ha extendido su relación contractual con M&T International para la segunda vuelta de las elecciones. Así lo confirmó Elisa Cabrera, subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la referida institución:

"Es la misma empresa que nos va a realizar la auditoría. Hicimos una adenda al contrato", añadió.

En conclusión, la revelación del historial de la compañía M&T International pone bajo la lupa la rigurosidad de los procesos de selección de la ONPE en un área tan sensible como la seguridad informática electoral, especialmente después de las irregularidades de la primera vuelta.